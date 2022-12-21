Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ против «Сиэтла»
«Сиэтл Кракен» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сиэтл Кракен» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Райан Донато (17-я минута), Карсон Сауси (31), Даниэль Спронг (37), Джаред Макканн (40) и Брендон Танев (56). У гостей отличились Колтон Парайко (46) и Павел Бучневич (51).
Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился первой в сезоне результативной передачей. Нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.
«Сиэтл», набрав 39 очков в 31 матче, занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Сент-Луис» с 33 очками после 33 игр идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче «Кракен» 23 декабря сыграет на выезде против «Ванкувер Кэнакс», «блюзмены» днем позднее в гостях встретятся с «Вегас Голден Найтс».
В другом матче дня «Виннипег Джетс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 5:1.