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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ против «Сиэтла»

«Сиэтл Кракен» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сиэтл
Сент-Луис
Виннипег
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Источник: Reuters

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Райан Донато (17-я минута), Карсон Сауси (31), Даниэль Спронг (37), Джаред Макканн (40) и Брендон Танев (56). У гостей отличились Колтон Парайко (46) и Павел Бучневич (51).

Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился первой в сезоне результативной передачей. Нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.

«Сиэтл», набрав 39 очков в 31 матче, занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Сент-Луис» с 33 очками после 33 игр идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче «Кракен» 23 декабря сыграет на выезде против «Ванкувер Кэнакс», «блюзмены» днем позднее в гостях встретятся с «Вегас Голден Найтс».

В другом матче дня «Виннипег Джетс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 5:1.

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Сиэтл
5:2
1:0, 3:0, 1:2
Сент-Луис
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