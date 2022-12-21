«Оттава» подписала новый контракт с российским защитником Зубом на $ 18,4 млн

Отмечается, что хоккеист заключил четырёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 4,6 млн. Общая сумма сделки составит $ 18,4 млн. Кроме того, у Зуба в контракте будет пункт, согласно которому защитник может предоставить список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.