Гашек опубликовал текст письма в НХЛ, ATP и WTA

«В это время российские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных соревнованиях по указанным причинам (имеются в виду политические события в мире. — Прим. “Чемпионата”). Я прошу все спортивные лиги по всему миру рассмотреть это решение.



“Даже самая великая игра в мире не стоит больше, чем человеческая жизнь”.

Как вы относитесь к этой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? До сих пор я нигде не читал и не слышал с вашей стороны однозначной оценки российских действий. Пока вы терпите участие российских спортсменов, каждое организованное вами соревнование заведомо жертвует России миллиарды долларов на рекламу её политики.



Это факт, что каждый гражданин и, следовательно, каждый спортсмен представляет свою страну. Таким образом, каждый спортсмен имеет огромную рекламную и маркетинговую ценность для своей страны. Это значение тем больше, чем более признаны соревнования и чем успешнее спортсмен. Каждое государство использует это в своих интересах для продвижения своих политических интересов и целей.

То, что вы ничего не сделали после почти 300 дней спецоперации и продолжаете терпеть участие российских спортсменов в своих соревнованиях, я считаю непростительным. Таким образом, вы несёте полную ответственность за происходящее", — приводит слова Гашека Protext.cz.