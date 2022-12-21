Российского хоккеиста Гурьянова вывели из состава «Далласа» по семейным обстоятельствам

О сроках возвращения хоккеиста в состав не сообщается. В текущем сезоне Гурьянов провел 25 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.

Гурьянову 25 лет, он был выбран «Далласом» на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером. Россиянин в составе «Далласа» в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где команда уступила в серии до четырех побед «Тампе» со счетом 2−4. В шестом матче полуфинальной серии против «Калгари» (7:3) Гурьянов оформил покер, став первым российским игроком, который смог забросить четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ.