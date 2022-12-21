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23:12 (мск), источник: ТАСС

Российского хоккеиста Гурьянова вывели из состава «Далласа» по семейным обстоятельствам

ТАСС, 21 декабря. Российский нападающий Денис Гурьянов выведен из состава клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

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Источник: AP 2022

О сроках возвращения хоккеиста в состав не сообщается. В текущем сезоне Гурьянов провел 25 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.

Гурьянову 25 лет, он был выбран «Далласом» на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером. Россиянин в составе «Далласа» в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где команда уступила в серии до четырех побед «Тампе» со счетом 2−4. В шестом матче полуфинальной серии против «Калгари» (7:3) Гурьянов оформил покер, став первым российским игроком, который смог забросить четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ.

«Даллас» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 33 матчах. В следующей встрече команда в ночь на 22 декабря сыграет на своей площадке против «Эдмонтона».

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