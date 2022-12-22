Два очка Никиты Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

Уже на второй минуте матча гости вышли вперёд. Забил Брейден Пойнт после передачи российского нападающего Никиты Кучерова. На 16-й минуте Олли Мяяття сравнял счёт. А ещё через три минуты Алекс Киллорн опять вывел гостей вперёд. На последней минуте первого периода счёт сделал равным Майкл Расмуссен.

На 32-й минуте Дилан Ларкин вывел хозяев вперёд. Через две минуты за гостей забил Росс Колтон. На 44-й минуте у хозяев отличился Эльмер Сёдерблом, а на 50-й — Ларкин. Кучеров ответил им голом на 56-й минуте, но затем забил Дэвид Перрон на 58-й минуте игры, а итоговый счёт установил Расмуссен спустя минуту.