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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Никиты Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Детройт
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:4.

Уже на второй минуте матча гости вышли вперёд. Забил Брейден Пойнт после передачи российского нападающего Никиты Кучерова. На 16-й минуте Олли Мяяття сравнял счёт. А ещё через три минуты Алекс Киллорн опять вывел гостей вперёд. На последней минуте первого периода счёт сделал равным Майкл Расмуссен.

На 32-й минуте Дилан Ларкин вывел хозяев вперёд. Через две минуты за гостей забил Росс Колтон. На 44-й минуте у хозяев отличился Эльмер Сёдерблом, а на 50-й — Ларкин. Кучеров ответил им голом на 56-й минуте, но затем забил Дэвид Перрон на 58-й минуте игры, а итоговый счёт установил Расмуссен спустя минуту.

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Детройт
7:4
2:2, 1:1, 4:1
Тампа-Бэй
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