19 сейвов Александра Георгиева помогли «Колорадо» одолеть «Монреаль»

Уже на второй минуте Антони Ришар открыл счёт голам в матче. Канадский форвард отметился заброшенной шайбой после точных передач Джейка Эванса и Йоэля Армиа. После этого в первом и втором периоде голов не было.



В третьем периоде состоялся только один гол. Арттури Лехконен сравнял счёт на 43-й минуте. Ему ассистировали Микко Рантанен и Кейл Макар. А на второй минуте овертайма Рантанен принёс победу своей команде. Канадский защитник Девон Тэйвз отдал ему голевую передачу.