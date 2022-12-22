19 сейвов Александра Георгиева помогли «Колорадо» одолеть «Монреаль»
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс».
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс».
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.
Уже на второй минуте Антони Ришар открыл счёт голам в матче. Канадский форвард отметился заброшенной шайбой после точных передач Джейка Эванса и Йоэля Армиа. После этого в первом и втором периоде голов не было.
В третьем периоде состоялся только один гол. Арттури Лехконен сравнял счёт на 43-й минуте. Ему ассистировали Микко Рантанен и Кейл Макар. А на второй минуте овертайма Рантанен принёс победу своей команде. Канадский защитник Девон Тэйвз отдал ему голевую передачу.
Российский голкипер Александр Георгиев совершил 19 сейвов.