Гол Мироманова в большинстве помог «Вегасу» одолеть «Аризону» на своем льду

Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в большинстве.

Дублем отметился капитан «золотых рыцарей» Марк Стоун, забивший в большинстве и в меьшинстве, что стало первым случаем в истории «Вегаса».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 12, 22.12.2022, 6:00 Вегас 5 Аризона 2

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, нанеся три броска по воротам и заработав отрицательный показатель полезности «-1». После ошибки россиянина была заброшеная первая шайба «Анахайма» в матче. Тремя очками (1+2) отметился форвард «дикарей» Мэтт Болди.

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.