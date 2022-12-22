Гол Мироманова в большинстве помог «Вегасу» одолеть «Аризону» на своем льду
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Аризоной».
Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в большинстве.
Дублем отметился капитан «золотых рыцарей» Марк Стоун, забивший в большинстве и в меьшинстве, что стало первым случаем в истории «Вегаса».
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, нанеся три броска по воротам и заработав отрицательный показатель полезности «-1». После ошибки россиянина была заброшеная первая шайба «Анахайма» в матче. Тремя очками (1+2) отметился форвард «дикарей» Мэтт Болди.
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин. Дублем в ворота «Далласа» отметился нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк.