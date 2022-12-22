Овечкин заговорил о своих легендарных голах. Что он думает о лучшей шайбе в истории НХЛ

Овечкин в шаге от очередной исторической шайбы — 801-й. Именно она поравняет его с Горди Хоу, выведя на второе место в истории по количеству голов. Станет ли эта шайба любимой для Овечкина? Сложный вопрос. Александр всегда говорил, что каждый его гол — любимый и важный.

НХЛ, в свою очередь, составила топ-10 важнейших шайб в карьере россиянина — включая ещё и голы в плей-офф (а их накопилось аж 72). Звезду «Вашингтона» в итоге смогли разговорить — и как! Овечкин в интервью The Athletic прокомментировал каждый из этих голов, добавил то, чего, по его мнению, не хватало, и расположил в собственном порядке. Каком? Сейчас узнаем.

Однако спойлер: в топе оказался и Тот-Самый-Гол. Что Ови думает о нём? Давайте узнаем!

10. 1 мая 2018 года

Соперник: «Питтсбург» (на выезде)

Рейтинг НХЛ: без рейтинга

Комментарий Овечкина: «Конечно, этот гол заслуживает того, чтобы быть забитым, — с удивлением сказал он. — Это была длинная смена (1 минута 26 секунд) и победный гол. Оставалось мало времени (67 секунд). Шайба должна была зайти в ворота».

9. 4 февраля 2010 года

Соперник: «Нью-Йорк Рейнджерс» (на выезде)

Рейтинг НХЛ: 8

Комментарий Овечкина: «Я не знаю, почему использовал только одну руку, — сказал он смеясь. — Я продвигался вперёд, и ты можешь увидеть, как парень просто схватил меня. Иногда голы — это просто удача. Наверное, это была удача.



Кажется, многие из моих голов для хайлайтов были забиты в ворота “Рейнджерс”, верно? Ну, мы часто играем против них, — саркастически парировал Овечкин, — так что у каждого спустя какое-то время будут какие-то хайлайты».

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8. 10 октября 2015 года

Соперник: «Нью-Джерси» (дома)

Рейтинг НХЛ: 6

Комментарий Овечкина: «Мой первый гол в году (на пути к 50 шайбам — лучшему результату в лиге), — сказал он. — Я попытался продвинуться вперёд и бросить верхом. Когда сближаешься с вратарём, он думает, что шайба не полетит высоко — скорее, посередине. Вот почему они опускают ловушку — и я бросаю верхом».

7. 26 декабря 2008 года

Соперник: «Баффало» (дома)

Рейтинг НХЛ: 7

Комментарий Овечкина: «Я ехал и сохранял шайбу, — сказал он. — Вратарь думал, что я собираюсь сделать ещё одно движение в сторону. Он, наверное, думал, что я буду бросать высоко, — а шайба пошла в “домик”».

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6. 20 декабря 2014 года

Соперник: «Нью-Джерси» (на выезде)

Рейтинг НХЛ: 4

Комментарий Овечкина: «Я летел на полной скорости и пустил шайбу между коньков, — сказал он. — Сначала я не видел, зашла шайба или нет. Но судья был рядом, и я увидел, что он указал: гол. Я был счастлив, но немного удивлён. Это было приятно, конечно».

5. 2 мая 2015 года

Соперник: «Нью-Йорк Рейнджерс» (на выезде)

Рейтинг НХЛ: 5

Комментарий Овечкина: «Против “Рейнджерс” в плей-офф, — сказал он. — Это был хороший гол. Кажется, мне сделали подножку, меня зацепили, порезали или даже всё сразу? Какая разница? — с ухмылкой ответил он. — Я ведь забил гол».

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4. 24 апреля 2009 года

Соперник: «Нью-Йорк Рейнджерс» (дома)

Рейтинг НХЛ: 3

Комментарий Овечкина: «О, это тоже хороший гол, — начал он. — Снова “Рейнджерс”. Ты также можешь увидеть, что Хенрик Лундквист думал, что я брошу поверху. Иногда вратарь гадает. Он, вероятно, думал, что я собираюсь двинуться в сторону ловушки, и, вероятно, оставил свою клюшку в отчасти высоком положении. Я бросил в “домик”».

3. 18 февраля 2009 года

Соперник: «Монреаль» (дома)

Рейтинг НХЛ: 2

Комментарий Овечкина: «Мне определённо повезло, потому что я упал, когда бросал, — сказал он со смешком. — Но это был правильный ход в отношении Романа Гамрлика. Позже я играл с Романом? Да, он смеялся над этим голом».

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2. 19 января 2006 года

Соперник: «Сент-Луис» (дома)

Рейтинг НХЛ: 9

Комментарий Овечкина: «Это было сразу после Того-Самого-Гола, — сказал он. — Конечно, я ехал на полной скорости и правильно сыграл. Это была совсем другая игра, чем сейчас. Ворота были более открытыми. Теперь голкиперы прикрывают больше пространства».

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1. 16 января 2006 года

Гол: «Аризона» (на выезде)

Рейтинг НХЛ: 1

Комментарий Овечкина: «Забавно, никто не думал, что это будет Тот-Самый-Гол, — сказал он, пожав плечами. — Мы вернулись из поездки, и мне пришлось пойти в студию ESPN и всё объяснить. Я думал: они что, хотят поговорить об этом голе? Я не знал тогда, что он станет таким известным. И предположить не мог. Но сейчас, когда я смотрю на этот гол, понимаю, что это был особенный момент».