Подбор очков: как российские хоккеисты штампуют рекорды НХЛ

Российские хоккеисты дают поводы говорить о себе после каждого тура НХЛ. Кирилл Капризов преодолел рубеж в 200 набранных очков, причем для этого ему потребовалось всего лишь 165 матчей за «Миннесоту». Это четвертый результат за всю историю лиги. Александр Овечкин вплотную приблизился к Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (пока еще не самый главный). Голкипер Петр Кочетков штампует победные и «сухие» матчи за «Каролину», а Евгений Малкин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.

800 шайб Овечкина

«Вашингтон» постепенно приходит в себя после неубедительного старта сезона. В последних десяти матчах «столичные» одержали семь побед и вплотную приблизились к зоне плей-офф. Одной из главных причин преображения команды можно назвать игру Александра Овечкина. За последние два месяца звездный нападающий принял участие в 25 матчах и набрал в них 29 (16+13) результативных баллов.

Кроме того, форвард побил несколько рекордов. 30 ноября Овечкин оформил дубль в выездном матче против «Ванкувера» и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в гостевых матчах. После этой встречи на счету Александра стало 403 таких шайбы.

А в матче против «Чикаго» 14 декабря Овечкин оформил хет-трик и забросил свою 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему вплотную приблизиться к Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ, на счету которого 801 гол.

«800 голов в НХЛ — это огромное число. Это лучшая компания, которую вы только можете себе представить, — быть рядом с Горди Хоу. 800 голов… Я третий человек, кто забил столько. Организация, фанаты, моя семья, без вас я бы не достиг такой цифры и не говорил бы сейчас о ней», — сказал Овечкин после матча с «Чикаго».

В той же встрече Александр побил рекорд Яромира Ягра по количеству игр, в которых он открывал счет. На счету российского форварда стало 136 таких матчей.

15 матчей Кочеткова

Российский вратарь, который еще в начале 2022 года играл за нижегородское «Торпедо», за один месяц проделал путь от запасного голкипера до безоговорочного первого номера «Каролины». Свой первый матч в нынешнем сезоне Кочетков провел лишь 11 ноября — вышел в старте «ураганов» против «Эдмонтона» и помог своей команде разгромить «нефтяников» со счетом 7:2. В той встрече вратарь отразил 20 бросков из 22 и был признан третьей звездой матча.

После этого Кочеткову начали давать больше шансов. Голкипер ими воспользовался. За полтора месяца Петр провел 15 матчей, в которых «Каролина» одержала 10 побед, а сам он оформил три «сухаря». Кроме того, российский голкипер повторил клубный рекорд по количеству игр без поражений в основное время подряд. Прямо сейчас на счету Кочеткова серия из 10 таких матчей. Петр имеет хорошие шансы для того, чтобы стать рекордсменом «Каролины». Фанаты «ураганов» в восторге от российского вратаря и считают его новой звездой команды.

200 очков Капризова

Главная звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов также продолжает обновлять клубные рекорды. В недавнем матче против «Оттавы» (4:2) нападающий набрал 3 (1+2) очка и преодолел рубеж в 200 очков в НХЛ. Для достижения такого результата форварду потребовалось всего 167 матчей — это лучший результат в истории «Миннесоты». Предыдущий рекорд «дикарей» принадлежал Мариану Габорику, который добрался до этой отметки за 290 матчей.

Среди всех действующих игроков лиги лишь трое смогли набрать 200 очков быстрее. Евгению Малкину потребовалось 166 матчей, Александру Овечкину — 165, а Сидни Кросби — 142. Сам Кирилл отреагировал на свое достижение весьма буднично.

«Честно говоря, вы, ребята (журналисты. — “Известия”), не даете мне забыть, сколько я забрасываю. Для меня, очевидно, важнее всего победы. Моя работа — выходить на лед, играть и делать всё, что в моих силах, а вы, ребята, делайте свои сравнения и предположения», — сказал он.

За последние два месяца Капризов принял участие в 23 встречах, в которых набрал 31 (13+18) результативный балл. Сейчас российский нападающий со своими 42 (19+23) очками занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

1179 результативных действий Малкина

В отличной форме находятся «Питтсбург» и Евгений Малкин — российский нападающий набирает очки в девяти матчах подряд. За этот отрезок времени команда потерпела лишь одно поражение, а сам форвард заработал 13 (3+10) результативных баллов.

В своем недавнем матче против «Рейнджерс» (3:2) Малкин сумел забросить шайбу, что позволило ему догнать Сергея Федорова, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. После матча с «Нью-Йорком» на счету Евгения стало 1179 очков. Для достижения такого результата форварду «Питтсбурга» потребовалось 1013 матчей, а Сергею Федорову — 1248. Прямо сейчас «пингвины» располагаются на пятом месте в таблице Восточной конференции и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф.