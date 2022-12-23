Два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Оттаву» в овертайме

На пятой минуте матча счёт открыл Алекс Дебринкэт. Спустя три минуты российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи другого россиянина Александра Овечкина сравнял счёт. На 26-й минуте Сонни Милано с передач всё того же Овечкина и российского защитника Дмитрия Орлова вывел гостей вперёд. На 44-й минуте Дрейк Батерсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил Маркус Юханссон после передачи Кузнецова.