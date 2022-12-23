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08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась на домашней арене «Рейнджерс», завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «синерубашечников» шайбы забросили российский нападающий Артемий Панарин (18-я минута), Жюльен Готье (26), Барклай Гудро (44), Каапо Какко (58) и Винсент Трочек (59). У «Айлендерс» голами отметились Андерс Ли (13), Мэтью Барзал (23) и российский защитник Александр Романов (29), забросивший свою первую шайбу за «Айлендерс» и пятую в карьере в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов очков не набрал. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 18. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 29 сейвов.

В другом матче дня «Бостон Брюинз» обыграл «Виннипег Джетс» (3:2).

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Рейнджерс
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Айлендерс
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