Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка

Встреча, которая состоялась на домашней арене «Рейнджерс», завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «синерубашечников» шайбы забросили российский нападающий Артемий Панарин (18-я минута), Жюльен Готье (26), Барклай Гудро (44), Каапо Какко (58) и Винсент Трочек (59). У «Айлендерс» голами отметились Андерс Ли (13), Мэтью Барзал (23) и российский защитник Александр Романов (29), забросивший свою первую шайбу за «Айлендерс» и пятую в карьере в НХЛ.