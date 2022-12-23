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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить по буллитам «Сиэтл»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс», в составе которого тремя набранными очками отметился российский форвард Андрей Кузьменко, победил в серии буллитов «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Кузьменко поразил ворота соперников на 46-й минуте, а до этого отметился голевыми передачами на Лэйна Педерсона (18) и Элиаса Петтерссона (29). Сам Петтерссон, участие которого в матче было под вопросом, оформил дубль на 59-й минуте и спас команду от поражения в основное время, также на его счету результативные передачи на тех же Педерсона, Кузьменко и на Брока Бесера (49), а заодно и победный буллит.

У гостей дубль оформил Даниэль Спронг (24, 47), еще по голу забили Джаред Макканн (8), Оливер Бьоркстранд (24) и Александер Веннберг (34).

Кузьменко не попал в число трех звезд матча, Петтерссон назван первой звездой встречи.

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6:5Б
1:1, 1:3, 3:1, 0:0
Сиэтл
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