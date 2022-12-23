Три очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить по буллитам «Сиэтл»

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Кузьменко поразил ворота соперников на 46-й минуте, а до этого отметился голевыми передачами на Лэйна Педерсона (18) и Элиаса Петтерссона (29). Сам Петтерссон, участие которого в матче было под вопросом, оформил дубль на 59-й минуте и спас команду от поражения в основное время, также на его счету результативные передачи на тех же Педерсона, Кузьменко и на Брока Бесера (49), а заодно и победный буллит.