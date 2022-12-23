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19:48 (мск), источник: ТАСС

Овечкин и Валиева стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ в 2022 году

Медиаиндекс Александра Овечкина составил около 1,3 млн, Камилы Валиевой — около 1,1 млн.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге упоминаемости в российских СМИ среди отечественных спортсменов по итогам 2022 года, олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева стала второй. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», поступившие в ТАСС в пятницу.

Согласно представленным данным, медиаиндекс Овечкина составил около 1,3 млн, Валиевой — около 1,1 млн. Третье место в списке занял футболист Артем Дзюба с медиаиндексом 807,2 тыс. В десятку вошли трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, теннисист Даниил Медведев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине фигуристка Александра Трусова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева, олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Марк Кондратюк и теннисист Андрей Рублев.

В тридцатку попали бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев и Петр Ян; хоккеисты Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев; футболисты Александр Соболев, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов; фигуристы Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Елизавета Туктамышева, Александр Галлямов; биатлонисты Кристина Резцова и Эдуард Латыпов, а также теннисист Карен Хачанов.

Овечкину 37 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в составе команды он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Нападающий занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 800 шайбами, уступая Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). В составе сборной России Овечкин становился трехкратным чемпионом мира.

Источник: РИА "Новости"

Валиевой 16 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 80 тыс. источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: 1 января — 14 декабря 2022 года.

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