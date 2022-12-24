Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ

В матче против «Виннипег Джетс» Овечкин оформил дубль. Вторая шайба стала для него 802-й в карьере в НХЛ. Таким образом, по количеству голов он превзошел канадца Горди Хоу (801) и поднялся на чистое второе место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю. Рекордсменом НХЛ по голам в чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).