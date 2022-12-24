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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги.

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В матче против «Виннипег Джетс» Овечкин оформил дубль. Вторая шайба стала для него 802-й в карьере в НХЛ. Таким образом, по количеству голов он превзошел канадца Горди Хоу (801) и поднялся на чистое второе место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю. Рекордсменом НХЛ по голам в чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.

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