Овечкин на русском обратился к семье после исторического дубля

«Это звучит здорово. Круто сделать это дома, на глазах семьи, фанатов. Потрясающее чувство. Знаю, что моя семья гордится мной, фанаты тоже. Мамочка, папочка, Настя, Серёжа, Илюша, Мишаня, я вас очень сильно люблю (сказал на русском. — Прим. “Чемпионата”). Сейчас я на русском сказал, что люблю свою семью. Спасибо! Счастливого Рождества!» — сказал Овечкин после встречи.