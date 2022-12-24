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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин на русском обратился к семье после исторического дубля

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал исторический дубль в ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Благодаря этим голам форвард догнал и обошёл великого Горди Хоу по количеству шайб в истории НХЛ.

«Это звучит здорово. Круто сделать это дома, на глазах семьи, фанатов. Потрясающее чувство. Знаю, что моя семья гордится мной, фанаты тоже. Мамочка, папочка, Настя, Серёжа, Илюша, Мишаня, я вас очень сильно люблю (сказал на русском. — Прим. “Чемпионата”). Сейчас я на русском сказал, что люблю свою семью. Спасибо! Счастливого Рождества!» — сказал Овечкин после встречи.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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Вашингтон
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Виннипег
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