Гол и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 6:5 (3:1, 3:1, 0:3) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Йеспер Фаст (4-я и 20-я минуты), также шайбы забросили Стефан Ноэсен (15), российский нападающий Андрей Свечников (26), Джордан Мартинук (28) и Еспери Котканиеми (38). У «Филадельфии» отличились Трэвис Санхайм (12), Тони Деанджело (22), Ник Силер (47), Скотт Лотон (48) и Трэвис Конечны (53).
Форвард «Каролины» Свечников также записал на свой счет результативную передачу. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков остался в запасе. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот и провел один силовой прием.
В другом матче дня «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» (4:3). Российский защитник «Девилз» Никита Охотюк отметился голевой передачей.