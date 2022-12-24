Гол и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 6:5 (3:1, 3:1, 0:3) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Йеспер Фаст (4-я и 20-я минуты), также шайбы забросили Стефан Ноэсен (15), российский нападающий Андрей Свечников (26), Джордан Мартинук (28) и Еспери Котканиеми (38). У «Филадельфии» отличились Трэвис Санхайм (12), Тони Деанджело (22), Ник Силер (47), Скотт Лотон (48) и Трэвис Конечны (53).