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10:15 (мск), источник: Sport24

Овечкин догнал и обогнал Горди Хоу! Русский снайпер — второй по голам в истории хоккея

Ови стал вторым и непременно станет первым. Но попозже.

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Источник: Sport24

Александр Овечкин официально подтвердил свое величие — в очередной раз, и на этот раз максимально мощно и впечатляюще. Русский снайпер «Вашингтон Кэпиталз» помог «Столичным» дома выиграть у «Виннипега», а сам наконец-то догнал Горди Хоу в списке рекордсменов по заброшенным шайбам. У Великой восьмерки и Мистера хоккей было по 801-му голу, и следующее взятие ворот подарило Овечкину единоличную вторую строчку. Вторая шайба Овечкина последовала в самой концовке за минуту до сирены, когда ворота «Джетс» уже были пустыми. Теперь впереди остался только Уэйн Гретцки, погоня за которым продолжается.

Это случилось в конце первого периода, когда шайба после нехитрого броска Ови при атаке сходу просочилась между щитками голкипера Давида Риттиха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и много раз раньше, Овечкин поцеловал свою перчатку, на которой вышито имя его покойного брата, и указал на небо. Затем он поднял обе руки. Первым игроком, приветствовавшим его, был Джон Карлсон, который прыгнул в объятия Овечкина с криком «Да !!!». Следующим был Строум, высоко подпрыгнувший в воздух, а затем вся пятерка начала вопить в честь исторического гола. В конце концов Овечкин поблагодарил Строума за то, что тот сделал ему красивый пас, сказав своему центровому: «Ты *** был прав, детка!».

Риттих стал 166-м вратарем, которому забивал Овечкин. Знаменитый счетчик на арене «Вашингтона» быстро обновился на цифру 801, а сам Александр дал интервью в перерыве между периодами.

«Это здорово. Это означает, что я в большой компании. Это особенное событие. Моя семья, мама и папа смотрят игру в Москве. Иметь возможность забить гол на глазах у наших болельщиков — это потрясающе. Мы все создаем историю сейчас. Я счастлив», — сказал Овечкин, на которого специально по такому случаю повесили микрофон.

Сейчас Овечкин уступает только Уэйну Гретцки с разницей в 93 гола. Свой 801-й гол Гретцки забил 20 марта 1994 года, играя за «Лос-Анджелес Кингз».

Максим Замятин

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