«Иду в бар. Хот-доги, начос, почему бы и нет?» Овечкин рассказал, как отпразднует 802 гола

Благодаря дублю в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» капитан «столичных» обогнал Горди Хоу и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Силбер на своей странице в «Твиттере».