Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм
Калгари
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сент-Луис
Б
54
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Лос-Анджелес
Б
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Монреаль
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Флорида
51
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Филадельфия
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Бостон
34
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Анахайм
Калгари
ОТ
23
06:00
Вегас
Сент-Луис
Б
54
05:30
Аризона
Лос-Анджелес
Б
21
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
25
04:30
Чикаго
Коламбус
52
04:00
Нэшвилл
Колорадо
ОТ
23
04:00
Даллас
Монреаль
42
03:30
Айлендерс
Флорида
51
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецов о пасе Овечкину: забил бы сам, половина мира была бы зла

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что половина мира была бы зла на него, если бы он не отдал результативную передачу на пустые ворота форварду Александру Овечкину в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Овечкин отметился дублем и голевой передачей. Забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, россиянин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Овечкин был признан первой звездой встречи с «Виннипегом».

«Скорее всего, мне было бы очень плохо, если бы я забил сам. Половина мира злилась бы на меня. У меня и так много ненавистников», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Читайте также
Вашингтон
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Виннипег
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Канадский кошмар. Трагическая смерть 18-летнего хоккеиста из России
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь