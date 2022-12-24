Кузнецов о пасе Овечкину: забил бы сам, половина мира была бы зла

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Овечкин отметился дублем и голевой передачей. Забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, россиянин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Овечкин был признан первой звездой встречи с «Виннипегом».
«Скорее всего, мне было бы очень плохо, если бы я забил сам. Половина мира злилась бы на меня. У меня и так много ненавистников», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пелл в Twitter.
Овечкин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.