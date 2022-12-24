Кузнецов о пасе Овечкину: забил бы сам, половина мира была бы зла

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Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Овечкин отметился дублем и голевой передачей. Забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, россиянин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Овечкин был признан первой звездой встречи с «Виннипегом».

«Скорее всего, мне было бы очень плохо, если бы я забил сам. Половина мира злилась бы на меня. У меня и так много ненавистников», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пелл в Twitter.