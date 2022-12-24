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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайбы Бучневича и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Клуб «Вегас Голден Найтс» по буллитам победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. У «Вегаса» шайбы забросили Алекс Пьетранжело (6), Марк Стоун (25), Майкл Амадио (39) и Чендлер Стивенсон (59). Решающий буллит на счету Марка Стоуна. В составе «Сент-Луиса» отличились Павел Бучневич (21-я минута), Владимир Тарасенко (27), Джастин Фолк (29) и Ноэль Аччари (51).

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также отдал две результативные передачи, а его одноклубник и соотечественник Бучневич сделал один голевой пас.

«Вегас» (49 очков) занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе и лидирует в Западной конференции. «Сент-Луис» (34) идет пятым в Центральном дивизионе и находится на десятой позиции в Западной конференции.

В другом матче регулярного чемпионата «Аризона» обыграла дома по буллитам «Лос-Анджелес» (2:1).

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Вегас
5:4Б
1:0, 2:3, 1:1, 0:0
Сент-Луис
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