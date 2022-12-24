Шайбы Бучневича и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. У «Вегаса» шайбы забросили Алекс Пьетранжело (6), Марк Стоун (25), Майкл Амадио (39) и Чендлер Стивенсон (59). Решающий буллит на счету Марка Стоуна. В составе «Сент-Луиса» отличились Павел Бучневич (21-я минута), Владимир Тарасенко (27), Джастин Фолк (29) и Ноэль Аччари (51).

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также отдал две результативные передачи, а его одноклубник и соотечественник Бучневич сделал один голевой пас.

«Вегас» (49 очков) занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе и лидирует в Западной конференции. «Сент-Луис» (34) идет пятым в Центральном дивизионе и находится на десятой позиции в Западной конференции.