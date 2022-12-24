«Величайший гол в пустые ворота в истории». Что говорят о достижении Овечкина за океаном

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«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — сказал после исторического матча Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» заслужил отдых и с чувством выполненного долга может уйти на трехдневную рождественскую паузу. Сегодня Александр стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ и оставил позади себя великого Горди Хоу. Его 802-й гол пришелся в пустые ворота «Виннипега», но, как признался Овечкин, он не хотел забивать его таким образом.

«Я отдал шайбу Кузнецову, но он отказался принимать ее», — приводит слова Александра журналист Иэн Оланд. Эпизод с голом действительно получился забавным. «Скорее всего, я почувствовал бы себя плохо, если бы забил так, и половина мира была бы очень зла на меня. Вы знаете, у меня действительно много ненавистников… Дело репутации», — шутил после игры Евгений. Их джентльменская перепасовка с Овечкиным уже стала частью большой истории, и символично, что именно Евгений помог Александру обойти Хоу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bNZ0rF1UR-8" title="GOTTA SEE IT: Alexander Ovechkin Nets 802nd Goal To Stand Alone As No. 2 All-Time Scorer" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«802!!! Величайший гол в пустые ворота в истории», — написали в соцсетях известного хоккейного подкаста Spittin' Chiclets. Не согласиться с ними действительно трудно. Не имеет значения, каким образом шайба оказалась в воротах. Легендарность этого гола уже никто и никогда не заберет. «Невероятно видеть эту страсть и любовь Ови к игре. Для него нет ничего невозможного. Лиге повезло с этим парнем. Кто, как не он, может побить этот рекорд?» — заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Думаю, для Алекса важно знать, что вся семья Хоу болеет за него и поддерживает. Жаль, что Горди с нами нет. Он был бы искренне рад за Ови. На наших глазах пишется история, и большая честь быть ее свидетелем», — сказал сын знаменитого канадца Марк. «Много вещей делают его таким великим игроком, но основное — это фактор стабильности. Он показывает свою силу в каждой игре, в каждом сезоне. Александр выходит на каждый матч как на последний. Он невероятный трудяга, и так было на протяжении всей его карьеры», — сказал Остон Мэттьюз.

Просто невероятно, с каким уважением относятся к Александру даже соперники. Сегодня игроки «Виннипега» в полном составе поздравили форварда с историческим достижением.

Но главными вдохновителями и болельщиками форварда стали его сыновья Сергей и Илья, которые после матча пришли в раздевалку поздравить папу. С такой поддержкой рекорд Гретцки точно не сможет устоять.