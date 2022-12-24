Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи, выйдя на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Нападающий «Вашингтона» забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи, выйдя на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
ТАСС, 24 декабря. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщает пресс-служба лиги.
Овечкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в трех матчах. В субботу россиянин сделал дубль в домашнем матче с «Виннипегом» (4:1) и довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах до 802. Он обошел канадца Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы).
Второй звездой недели признан российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев. Он помог своей команде одержать три победы в трех матчах. Голкипер отразил 96,5% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 0,94 шайбы за игру. Россиянин провел один матч «на ноль».
Третьей звездой признали шведского нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. За два матча он забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.