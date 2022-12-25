Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
26.12
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
26.12
Металлург
Трактор
Хоккей. КХЛ
26.12
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
26.12
Куньлунь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
26.12
Северсталь
Витязь
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
24.12
Анахайм
Калгари
ОТ
23
24.12
Вегас
Сент-Луис
Б
54
24.12
Аризона
Лос-Анджелес
Б
21
24.12
Эдмонтон
Ванкувер
25
24.12
Чикаго
Коламбус
52
24.12
Нэшвилл
Колорадо
ОТ
23
24.12
Даллас
Монреаль
42
24.12
Айлендерс
Флорида
51
Хоккей. НХЛ. Все результаты
17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обогнал уникального снайпера. Однако наследие Хоу — не только голы, но и супертрюк

Мистер Хоккей одновременно забивал и бил. Его именем назван самый универсальный набор действий на площадке.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Голы Александра Овечкина добавляют популярности не только ему самому, но и его конкурентам из прошлого. Вчера, 24 декабря, россиянин превзошёл снайперский результат Горди Хоу — и, кажется, фамилия легендарного канадца никогда не разносилась по миру так широко и громко, как в этот вечер.

Когда показатель Хоу находился вне зоны досягаемости Овечкиным, девятого номера «Детройта» тоже вспоминали часто. Правда, в совершенно ином контексте. «Хет-трик Горди Хоу» — выражение, которое со временем превратилось в настоящий профессиональный термин. И если где-то на книжной полке лежит словарь хоккея, эта фраза должна следовать сразу за определением классического хет-трика.

Хет-трик Горди Хоу = гол + передача + драка. Такой набор достижений в рамках одного матча случается редко и гарантирует хоккеисту появление в журналистских заголовках.

Любопытно, что сам Горди Хоу оформлял хет-трик Горди Хоу лишь дважды — в конце 1953 года и в начале 1954-го. Данные нельзя считать полностью достоверными — не все статистики тех времён фиксировали в отчётах драки. Тем не менее расхождения вряд ли носят критический характер, и до рекордсменов Хоу далеко. По подсчётам издания The Hockey News, с сезона-1996/1997 Брендан Шенахан и Брайан Саттер сделали по 17 хет-триков Горди Хоу, а их ближайший преследователь — Джером Игинла — совершил лишь 12 подобных комбинаций.

Авторы издания считают главным универсалом Рика Токкета. Правый крайний нападающий, а впоследствии ассистент главного тренера Уэйна Гретцки в «Финиксе», 18 раз забивал, отдавал и дрался. Он начал свою карьеру в 1985 году и закончил 15 лет спустя.

Тогда при чём здесь Хоу? Может быть, он стал первым, кому покорилось неочевидное сочетание? Нет, первым «собрал бинго» Гарри Кэмерон — причём ровно, день в день, 105 лет назад.

По цифрам действительно ничего не бьётся, а вот по духу сходится идеально. Хоу заработал себе репутацию не только снайперскими талантами, но и недюжинной силой, которую он не стремился скрывать. Первое время Хоу называли Мистером Локти — за его готовность стать субъектом любого конфликта. В 11 из 26 сезонов нападающий набирал штрафных минут больше, чем очков. «Детройт» мог обанкротиться на нитках — врачи наложили на лицо Горди около трёхсот швов.

В Мистера Хоккей Хоу «переименовали» только после того, как он забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Человека, который бы одинаково успешно забивал и бил, в лиге не было, поэтому именно в его честь назвали такое необычное явление.

Источник: nhl.com


Позднее в НХЛ изобрели понятие «Двойной Горди» — такой статус получают игроки, которые забили гол и сделали передачу, а также подрались друг с другом. Новейшая история знает два соответствующих случая, причём однажды фигурантом выступил российский хоккеист: 9 марта Фёдор Тютин, набрав три очка, вступил в клинч с Райаном Гецлафом, у которого было 1+1.

Коллективный Горди Хоу открылся в игроках «Миннесоты» весной 1981-го. Брайан Максвелл и Бобби Смит вдвоём за один вечер оформили по специфическому хет-трику.

Овечкин 29 раз в карьере забрасывал по три шайбы за матч, а вот драться ему приходилось нечасто. Последний поединок — против Андрея Свечникова — он завершил одним ударом. До этого момента Ови трижды вступал в потасовки, причём два кулачных боя состоялись по ходу его второго сезона в лиге, а третий — 12 лет назад.

Уважение к Хоу живо в сердцах североамериканских фанатов до сих пор, хотя немногие из них наблюдали за хоккеистом в действии. В честь Хоу открыты несколько памятников, но самый монументальный объект, посвящённый его памяти, находится на стадии строительства. В 2024 году канадский Виндзор и американский Детройт соединит мост имени Горди Хоу. Архитекторы рассчитывают, что объект сможет служить людям в течение 125 лет.

Моменты карьеры Александра Овечкина
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь