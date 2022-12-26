Эти рекорды Гретцки не побить даже Овечкину! 10 нереальных достижений великого игрока
Сейчас все следят, когда Ови побьёт рекорд по заброшенным шайбам — но это далеко не единственное достижение Величайшего.
Сейчас все следят, когда Ови побьёт рекорд по заброшенным шайбам — но это далеко не единственное достижение Величайшего.
В том, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярке НХЛ, уже мало кто сомневается. Помешать Русской машине, которая не ломается, может какой-то новый форс-мажор аля ковид или реально тяжёлая травма, склонности к которым Овечкин за свою карьеру не показывал.
Однако Гретцки — величайший хоккеист в истории. Не величайший снайпер, что уже ясно, но в плане набора очков Великий поставил столько рекордов, что сложно представить, когда появится человек, который на них покусится.
Из всех игроков прошлого на это достижение мог бы замахнуться только Марио Лемье, который за карьеру набирал 1,88 очка за игру (Гретцки — 1,92), но из-за травм и болезней не провёл и тысячи матчей в лиге. Из действующих игроков главным претендентом может выглядеть Коннор Макдэвид — однако даже если он не сбросит темп во второй половине сезона (пока он идёт на 154 очка в регулярке), ему надо будет провести ещё 13 (!) сезонов с такой же результативностью.
1982-й стал годом Гретцки: он набрал 212 очков, побив тогдашний рекорд НХЛ. Если 200+ очков Уэйн потом набирал ещё несколько раз, то отметку в 90 шайб пока больше никто перешагнуть не может. Американский журнал Sports Illustrated сделал редкий для того времени шаг и отдал канадцу предпочтение перед футболистами и бейсболистами, признав Гретцки спортсменом года: так велика была его доминация в НХЛ. «Уже сейчас Гретцки принадлежит 27 рекордов НХЛ. При этом он не сделан из железа: анализы крови, проведённые после сезона, показали, что игрок близок к анемии», — писал журнал.
Если в 1982-м «Эдмонтон» ещё не был кубковым монстром, а парни типа Яри Курри и Гленна Андерсона не считались звёздами, то через четыре года в «Ойлерз» уже были и Марк Мессье, и Пол Коффи, а упомянутые выше форварды стали восприниматься иначе. Перед сезоном Гретцки говорил, что хочет выбить даже сто голов с такой бандой, но вместо этого сосредоточился на распасовке. Тем не менее в обоих рекордных сезонах Гретцки клуб не добирался даже до финала конференции: если в 1982-м команда ещё не созрела, то про состав 1986-го, уже заматеревший, ходили слушки о слишком весёлой жизни вне льда.
Насколько реально повторить такой сезон? Ну, за 100 лет существования НХЛ до 200 очков не добирался даже Лемье, который остановился на отметке в 199 баллов. Четыре 200-очковых сезона принадлежат одному и тому же человеку.
В 2015-м Джейми Бенн выиграл «Арт Росс», набрав 87 очков за полный сезон. В сезоне-1981/1982 Гретцки выбил эту отметку уже в середине декабря, а через несколько очень продуктивных игр добрался и до заветной сотки.
Эта номинация помогает понять, насколько доминантной династией был тот «Эдмонтон»: места со второго по четвёртое всё ещё занимают Мессье, Курри и Андерсон. Повторить этот успех будет уже нереально: тогда в Кубок Стэнли долгое время попадали 16 команд из 21, плюс не существовало потолка зарплат. Сейчас же «Ойлерз», несмотря на все подвиги Коннора и Леона, балансируют на грани уайлд-кард.
Скорее всего, Макдэвид побьёт рекорд по «Арт Россам» вообще (четыре уже в копилке, и он идёт к пятому), но чтобы они были подряд — вряд ли. Выигранные подряд трофеи показывают доминацию одного конкретного игрока на долгой дистанции — и пока с Гретцки здесь может сравниться только царивший во второй половине 90-х Яромир Ягр.
Если бы Лемье не был столь травматичен, то со своими 40 мог бы и перегнать. А так среди действующих игроков конкурентов просто не видно: у Овечкина «лишь» 29 хет-триков, у остальных преследователей пока нет и 20. У Евгения Малкина, кстати, 13.
Сейчас, в отличие от 80-х, уже невозможно представить, что звёзды получат тройную нагрузку. Макдэвид в последнее время стал проводить по минуте за матч при нейтрализации лишнего, однако он проводит слишком много времени в большинстве, чтобы в нынешнем графике перегружать его ещё и этим. А вот у звёзд прошлого проблем с этим было меньше: Гретцки здесь однозначно догнать нереально, лучший из действующих игроков Брэд Маршан отстаёт почти на 100 (!) баллов.
Несколько лет назад 26-матчевая серия Патрика Кейна казалась чем-то non plus ultra, а сейчас, даже на фоне повысившейся результативности, 23 матча с баллами Митча Марнера выглядят историческими. Но до Гретцки в этом плане не достать никому: в первой игре сезона-1983/1984 он набрал два очка против «Торонто» и после этого не останавливался ещё 50 игр. Лишь в конце января будущая команда Гретцки, «Лос-Анджелес», не только победила «Эдмонтон», но и засушила их лидера.