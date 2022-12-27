Шесть сенсаций сезона НХЛ. В сборной главных прорывов два русских новичка
Кто-то из этих парней уже играл на хорошем уровне, но их текущая форма просто впечатляет.
В НБА есть премия «самому прогрессирующему игроку». Её критерии слегка размыты — часто её получает человек, у которого банально увеличилось игровое время. К сожалению, в НХЛ её нет, больше внимания сконцентрировано на 20-летних пацанах, которые проводят первые сезоны в НХЛ: банально, но выиграть «Колдер» ты можешь лишь раз в жизни.
Сейчас же мы расскажем об игроках, которые уже сделали себе имя в Америке или России, но все равно крайне удивляют. Среди них не будет примеров «возрождения» типа Эрика Карлссона — а чего о нём люди ещё не знают? Сконцентрируем внимание на людях, которые играют как звёзды или почти как звёзды, хотя от них этого вообще не ждали.
На бумаге вратарский тандем из Фредерика Андерсена и Антти Раанты выглядел весьма солидно: датчанин в прошлом году играл великолепно и заслуженно занял второе место в голосовании за «Везину». Но для «Каролины» всё портило то, что этот дуэт ужасно травматичен. Менеджеры многих команд с ужасом восприняли бы перспективу того, что их третий вратарь станет основным, но «Каролина» сорвала джекпот, задрафтовав Кочеткова.
Лучший вратарь МЧМ-2019 развивался постепенно, из третьего вратаря «Торпедо» превратился в первого, стал чемпионом АХЛ, играя за фарм «Каролины», и вот сейчас стал безоговорочно первым номером «ураганов» после травмы датчанина. Лишь в одном из 15 матчей с Петром в воротах «Каролина» не набирала очков. Сам Кочетков идёт седьмым в лиге по голам, отражённым сверх xG — при этом он сыграл меньше всех матчей из топ-10.
Тренер вратарей «Каролины» Пол Шенфельдер отмечает атлетизм как одну из сильнейших сторон не только Кочеткова, но и всех молодых русских вратарей: тренер отмечает, что в Северной Америке с киперами пристально работают с юных лет, из-за чего они становятся слегка роботизированными. Кочетков же, как и другие наши голкиперы, больше полагается на скорость, рефлексы и быстрое передвижение в воротах. Если четырёхлетний контракт Петра сначала казался слишком ранним, то с каждой новой игрой он выглядит как кража.
Все много говорят об Эрике Карлссоне, но ренессанс шведа портит то, что его команда в плохой ситуации. А вот второй бомбардир среди защитников после Эрика играет за лидера дивизиона. Перед чемпионатом ни от «Виннипега», ни от Моррисси такой прыти не ожидали: за шесть прошлых сезонов лучшим результатом защитника, который только входит в расцвет своих сил, было 37 очков. Сейчас уже 39!
Частично на взлёт цифр повлияло то, что канадский защитник окончательно утвердился как основной «квотербек» (то есть игрок, закрывающий синюю и раздающий передачи) для большинства, оттеснив на второй план Нила Пионка. Но стоит отметить и приход нового тренера: Рик Боунесс считается старомодным боссом, однако в построении защиты он разбирается и помог Моррисси изменить свою игру.
Джош не считается явным атакующим защитником (как тот же Карлссон), однако в последнее время стал значительно активнее играть с шайбой в чужой зоне и генерировать моменты. Если пару лет назад в «Джетс» после массового исхода ветеранов не было нормальной глубины защитников, то сейчас тылы Моррисси прикрывает домосед Дилан Демело. В принципе, в последние годы Моррисси и с «обычными» сезонами котировался как игрок «олимпийской» Канады, но его нынешнее выступление просто феноменально.
За четыре первых сезона в «Детройте» несчастный чех насобирал суммарные «-95» в полезность. Связано это было не только с ужасным составом и игрой команды, но и с тем, что Гронек выполнял слишком много обязанностей: уже в 22 года он играл под 24 минуты за матч, исполняя роль первого защитника команды, хотя очевидно эту позицию не тянул.
После укрепления обороны последних лет чех наконец занял роль, которую и должен был: атакующий защитник для второй пары, который получает чуть меньше ответственности и более лёгких оппонентов. Кроме того, летом в «Детройт» перешёл Олли Мяяття: финский домосед стал больше помогать Гронеку чисто в защите. На фоне больших проблем первой пары клуба Зайдер — Шьяро, которая как будто не может найти «химию», европейский дуэт играет весьма солидно. У чеха 25 очков в 32 играх и лучшие в команде «+15».
Гронек оправдывает авансы, которые получил после ЧМ-2019, где выиграл приз лучшего защитника, качественно разгоняет атаку и дирижирует большинством, даже банально стал чаще бросать по воротам. Даже монструозный силовой от Райана Ривза чеху не помешал: он забил уже в следующей после этого игре.
После успешного дедлайна-2020 «молнии» свели всех с ума — теперь почти все претенденты на Кубок хотели найти своё подобие связки Коулман — Гудроу. «Тампа» тоже повторила трансферный дуплет — и если Ник Пол уже в плей-офф показывал свой уровень, то форвард из «Чикаго» в весенних играх очень разочаровал. А ведь «ястребы» получили за него два пика первого раунда и двух молодых игроков: пошли разговоры, что цена оказалась слишком большой.
Однако сейчас у Хагеля 26 очков в 32 матчах, их звено с Кучеровым и Пойнтом — наиболее часто используемое сочетание сезона у «Тампы». Хагель в нём занял место Палата: не только как партнёр русско-канадской связки, но и по функциям: Брэндон умеет отрабатывать в обороне, но при этом ещё и обладает приличным броском (процент реализации по карьере — солиднейшие 16,5%)
Его игровой стиль кратко описывали ещё по периоду игры в «Чикаго»: «Он вкалывает на льду. Не имеет значения, с какими партнёрами он играет, даже с Кейном, его стиль игры не меняется, он готов перемолоть всех соперников», — говорил тогдашний тренер клуба Дерек Кинг. Что ж, «Тампа» выводит очередного ролевика на орбиту в звене, где синергия таланта и пахоты идёт на пользу всем.
Несколько лет обмен Райана О’Райлли в «Сент-Луис» казался чудовищным провалом. РОР в «Блюз» сразу же стал чемпионом, а «Баффало» получил парочку ветеранов, которые не стали усилением, парочку драфт-пиков, которые были низкими, и непонятного проспекта. Двухметровый Тейдж Томпсон после этого ещё и пропустил весь сезон-2019/2020, получив травму плеча в первой же игре сезона.
В прошлом году оказалось, что в «Сэйбрз» есть много игроков, которых использовали как-то не так. 63 очка Джеффа Скиннера, который долгое время считался худшим контрактом лиги, плюс 68 баллов Томпсона могли казаться единоразовым всплеском игроков в команде без больших задач. Однако прямо сейчас Томпсон идёт третьим в списке бомбардиров НХЛ, набрал 50 очков в 32 играх и выдал пента-трик против «Коламбуса».
Внезапно для многих оказалось, что Томпсон — это не какая-то бестолковая палка, а человек, который умеет использовать свои габариты для проходов, подобных Лемье. Почему такую комбинацию скорости, броска и размеров не удавалось использовать раньше, тоже интересный вопрос. Недавно оказалось, что в Тейджа не особо верили даже менеджеры «Баффало»: в ходе большой распродажи летом 2021-го форварда предлагали другим клубам за пик пятого раунда, но охотников не нашлось. Теперь контракт на $ 7 млн в год уже выглядит не авансом, а шикарной сделкой.
Очень много мы читали про Кузьменко в эти месяцы. Самые горячие головы даже предполагали, что Андрей в случае выхода на рынок свободных агентов летом получил контракт в $ 8−9 млн, что вряд ли случится с нынешней ситуацией с потолком. Скептики, наоборот, считают, что все заслуги Кузьменко связаны с Элиасом Петтерссоном в звене: но швед после первого сезона в лиге больше разочаровывал фанатов «Кэнакс».
Простая статистика: в прошлом сезоне швед чаще всего выходил в звене с Миллером и Бёзером. Тройка с двумя (на бумаге) лучшими вингерами клуба генерировала аж 0,85 гола за 60 минут. Звено Кузьменко — Петтерссон — Михеев же создаёт 5,19 голов за 60 минут — в прошлом году у «Кэнакс» просто не было такой атакующей тройки.
Хотя Кузьменко играет в манере, отличной от Панарина, можно провести параллели между двумя случаями: Панарин был хорош с Кейном, верен и обратный случай — при этом в свой лучший хоккей эти двое играли рядом. Здесь, скорее всего, это повторится. В Северной Америке Андрея отмечают за динамичную игру и «инстинкты хищника» — и если он не выйдет на уровень Панарина, то наверняка будет достойным вингером второго-третьего звена.
Родион Власов