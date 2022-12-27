Шесть сенсаций сезона НХЛ. В сборной главных прорывов два русских новичка

В НБА есть премия «самому прогрессирующему игроку». Её критерии слегка размыты — часто её получает человек, у которого банально увеличилось игровое время. К сожалению, в НХЛ её нет, больше внимания сконцентрировано на 20-летних пацанах, которые проводят первые сезоны в НХЛ: банально, но выиграть «Колдер» ты можешь лишь раз в жизни.

Сейчас же мы расскажем об игроках, которые уже сделали себе имя в Америке или России, но все равно крайне удивляют. Среди них не будет примеров «возрождения» типа Эрика Карлссона — а чего о нём люди ещё не знают? Сконцентрируем внимание на людях, которые играют как звёзды или почти как звёзды, хотя от них этого вообще не ждали.

Вратарь — Пётр Кочетков («Каролина»)

На бумаге вратарский тандем из Фредерика Андерсена и Антти Раанты выглядел весьма солидно: датчанин в прошлом году играл великолепно и заслуженно занял второе место в голосовании за «Везину». Но для «Каролины» всё портило то, что этот дуэт ужасно травматичен. Менеджеры многих команд с ужасом восприняли бы перспективу того, что их третий вратарь станет основным, но «Каролина» сорвала джекпот, задрафтовав Кочеткова.

Лучший вратарь МЧМ-2019 развивался постепенно, из третьего вратаря «Торпедо» превратился в первого, стал чемпионом АХЛ, играя за фарм «Каролины», и вот сейчас стал безоговорочно первым номером «ураганов» после травмы датчанина. Лишь в одном из 15 матчей с Петром в воротах «Каролина» не набирала очков. Сам Кочетков идёт седьмым в лиге по голам, отражённым сверх xG — при этом он сыграл меньше всех матчей из топ-10.

Тренер вратарей «Каролины» Пол Шенфельдер отмечает атлетизм как одну из сильнейших сторон не только Кочеткова, но и всех молодых русских вратарей: тренер отмечает, что в Северной Америке с киперами пристально работают с юных лет, из-за чего они становятся слегка роботизированными. Кочетков же, как и другие наши голкиперы, больше полагается на скорость, рефлексы и быстрое передвижение в воротах. Если четырёхлетний контракт Петра сначала казался слишком ранним, то с каждой новой игрой он выглядит как кража.

Защитник — Джош Моррисси («Виннипег»)

Все много говорят об Эрике Карлссоне, но ренессанс шведа портит то, что его команда в плохой ситуации. А вот второй бомбардир среди защитников после Эрика играет за лидера дивизиона. Перед чемпионатом ни от «Виннипега», ни от Моррисси такой прыти не ожидали: за шесть прошлых сезонов лучшим результатом защитника, который только входит в расцвет своих сил, было 37 очков. Сейчас уже 39!

Частично на взлёт цифр повлияло то, что канадский защитник окончательно утвердился как основной «квотербек» (то есть игрок, закрывающий синюю и раздающий передачи) для большинства, оттеснив на второй план Нила Пионка. Но стоит отметить и приход нового тренера: Рик Боунесс считается старомодным боссом, однако в построении защиты он разбирается и помог Моррисси изменить свою игру.



Джош не считается явным атакующим защитником (как тот же Карлссон), однако в последнее время стал значительно активнее играть с шайбой в чужой зоне и генерировать моменты. Если пару лет назад в «Джетс» после массового исхода ветеранов не было нормальной глубины защитников, то сейчас тылы Моррисси прикрывает домосед Дилан Демело. В принципе, в последние годы Моррисси и с «обычными» сезонами котировался как игрок «олимпийской» Канады, но его нынешнее выступление просто феноменально.

Защитник — Филип Гронек («Детройт»)

За четыре первых сезона в «Детройте» несчастный чех насобирал суммарные «-95» в полезность. Связано это было не только с ужасным составом и игрой команды, но и с тем, что Гронек выполнял слишком много обязанностей: уже в 22 года он играл под 24 минуты за матч, исполняя роль первого защитника команды, хотя очевидно эту позицию не тянул.

После укрепления обороны последних лет чех наконец занял роль, которую и должен был: атакующий защитник для второй пары, который получает чуть меньше ответственности и более лёгких оппонентов. Кроме того, летом в «Детройт» перешёл Олли Мяяття: финский домосед стал больше помогать Гронеку чисто в защите. На фоне больших проблем первой пары клуба Зайдер — Шьяро, которая как будто не может найти «химию», европейский дуэт играет весьма солидно. У чеха 25 очков в 32 играх и лучшие в команде «+15».



Гронек оправдывает авансы, которые получил после ЧМ-2019, где выиграл приз лучшего защитника, качественно разгоняет атаку и дирижирует большинством, даже банально стал чаще бросать по воротам. Даже монструозный силовой от Райана Ривза чеху не помешал: он забил уже в следующей после этого игре.

Форвард — Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»)

После успешного дедлайна-2020 «молнии» свели всех с ума — теперь почти все претенденты на Кубок хотели найти своё подобие связки Коулман — Гудроу. «Тампа» тоже повторила трансферный дуплет — и если Ник Пол уже в плей-офф показывал свой уровень, то форвард из «Чикаго» в весенних играх очень разочаровал. А ведь «ястребы» получили за него два пика первого раунда и двух молодых игроков: пошли разговоры, что цена оказалась слишком большой.

Однако сейчас у Хагеля 26 очков в 32 матчах, их звено с Кучеровым и Пойнтом — наиболее часто используемое сочетание сезона у «Тампы». Хагель в нём занял место Палата: не только как партнёр русско-канадской связки, но и по функциям: Брэндон умеет отрабатывать в обороне, но при этом ещё и обладает приличным броском (процент реализации по карьере — солиднейшие 16,5%)



Его игровой стиль кратко описывали ещё по периоду игры в «Чикаго»: «Он вкалывает на льду. Не имеет значения, с какими партнёрами он играет, даже с Кейном, его стиль игры не меняется, он готов перемолоть всех соперников», — говорил тогдашний тренер клуба Дерек Кинг. Что ж, «Тампа» выводит очередного ролевика на орбиту в звене, где синергия таланта и пахоты идёт на пользу всем.

Форвард — Тейдж Томпсон («Баффало»)

Несколько лет обмен Райана О’Райлли в «Сент-Луис» казался чудовищным провалом. РОР в «Блюз» сразу же стал чемпионом, а «Баффало» получил парочку ветеранов, которые не стали усилением, парочку драфт-пиков, которые были низкими, и непонятного проспекта. Двухметровый Тейдж Томпсон после этого ещё и пропустил весь сезон-2019/2020, получив травму плеча в первой же игре сезона.

В прошлом году оказалось, что в «Сэйбрз» есть много игроков, которых использовали как-то не так. 63 очка Джеффа Скиннера, который долгое время считался худшим контрактом лиги, плюс 68 баллов Томпсона могли казаться единоразовым всплеском игроков в команде без больших задач. Однако прямо сейчас Томпсон идёт третьим в списке бомбардиров НХЛ, набрал 50 очков в 32 играх и выдал пента-трик против «Коламбуса».

Внезапно для многих оказалось, что Томпсон — это не какая-то бестолковая палка, а человек, который умеет использовать свои габариты для проходов, подобных Лемье. Почему такую комбинацию скорости, броска и размеров не удавалось использовать раньше, тоже интересный вопрос. Недавно оказалось, что в Тейджа не особо верили даже менеджеры «Баффало»: в ходе большой распродажи летом 2021-го форварда предлагали другим клубам за пик пятого раунда, но охотников не нашлось. Теперь контракт на $ 7 млн в год уже выглядит не авансом, а шикарной сделкой.

Форвард — Андрей Кузьменко («Ванкувер»)

Очень много мы читали про Кузьменко в эти месяцы. Самые горячие головы даже предполагали, что Андрей в случае выхода на рынок свободных агентов летом получил контракт в $ 8−9 млн, что вряд ли случится с нынешней ситуацией с потолком. Скептики, наоборот, считают, что все заслуги Кузьменко связаны с Элиасом Петтерссоном в звене: но швед после первого сезона в лиге больше разочаровывал фанатов «Кэнакс».

Простая статистика: в прошлом сезоне швед чаще всего выходил в звене с Миллером и Бёзером. Тройка с двумя (на бумаге) лучшими вингерами клуба генерировала аж 0,85 гола за 60 минут. Звено Кузьменко — Петтерссон — Михеев же создаёт 5,19 голов за 60 минут — в прошлом году у «Кэнакс» просто не было такой атакующей тройки.

Хотя Кузьменко играет в манере, отличной от Панарина, можно провести параллели между двумя случаями: Панарин был хорош с Кейном, верен и обратный случай — при этом в свой лучший хоккей эти двое играли рядом. Здесь, скорее всего, это повторится. В Северной Америке Андрея отмечают за динамичную игру и «инстинкты хищника» — и если он не выйдет на уровень Панарина, то наверняка будет достойным вингером второго-третьего звена.