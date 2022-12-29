Российский хоккеист «Колорадо» Ничушкин снова получил травму
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл из строя, повторно травмировав лодыжку, заявил главный тренер команды Джаред Беднар.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл из строя, повторно травмировав лодыжку, заявил главный тренер команды Джаред Беднар.
Ранее Ничушкин перенес операцию на лодыжке. По словам тренера, он травмировал именно прооперированную ногу. Сроки восстановления игрока не определены.
«Это та же травма для Валерия. Она всё еще немного беспокоит его. У него были небольшие осложнения, он не чувствует себя лучшим образом, поэтому мы решили ненадолго вывести его из состава. Его возвращение ожидается со дня на день», — приводит слова Беднара журналист Кайл Фредриксон в своем Twitter.
Ничушкин перенес операцию в ноябре и пропустил больше месяца. Российский нападающий вернулся на лед в середине декабря и успел провести шесть матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых сделал три голевые передачи.