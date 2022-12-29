Российский хоккеист «Колорадо» Ничушкин снова получил травму

«Это та же травма для Валерия. Она всё еще немного беспокоит его. У него были небольшие осложнения, он не чувствует себя лучшим образом, поэтому мы решили ненадолго вывести его из состава. Его возвращение ожидается со дня на день», — приводит слова Беднара журналист Кайл Фредриксон в своем Twitter.