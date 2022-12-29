Хоккеист Сидни Кросби удостоен ордена Канады — высшей гражданской награды страны

Ее канцелярия опубликовала список из 99 человек, которые в 2022 году будут награждены этим орденом, вручаемым ежегодно «за высокие заслуги перед Канадой и человечеством». Кросби получит орден Канады второй степени «за то, что он является одним из величайших хоккеистов всех времен, и за поддержку общественной деятельности в интересах молодежи».