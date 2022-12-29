Хоккеист Сидни Кросби удостоен ордена Канады — высшей гражданской награды страны

Ее канцелярия опубликовала список из 99 человек, которые в 2022 году будут награждены этим орденом, вручаемым ежегодно «за высокие заслуги перед Канадой и человечеством». Кросби получит орден Канады второй степени «за то, что он является одним из величайших хоккеистов всех времен, и за поддержку общественной деятельности в интересах молодежи».
Кросби 35 лет, он трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), дважды — олимпийским чемпионом (2010, 2014), а также чемпионом мира (2015). За время карьеры в НХЛ нападающий набрал 1 452 очка по системе «гол+пас».
Орден Канады был учрежден в 1967 году. Им могут награждаться как граждане Канады, так и иностранцы.