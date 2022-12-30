Овечкин классно забил, выйдя один на один! А «обрез» Кузнецова лишил «Вашингтон» победы
Рекорд Гретцки стал ближе, но в турнирной таблице прибавления нет.
Рекорд Гретцки стал ближе, но в турнирной таблице прибавления нет.
«Вашингтон» дома встречался с «Оттавой» и имел неплохие шансы на то, чтобы пополнить клубную копилку двумя очками. Хотя начало встречи было в пользу «Сенаторов» (16 из 20 первых бросков были сделаны хоккеистами «Сенаторз»), хозяева удержали соперника, а потом смогли сделать хороший рывок к победе.
Задал темп капитан «Столичных» Александр Овечкин, забивший 23-й гол в сезоне и 803-й в карьере. Шайба россиянина, который получил отменный пас под синюю линию от Эрика Густафссона и убежал один на один, разбудила команду. У Ови 10 голов в 11 матчах и 15 — в последних 20. Такой темп позволяет рассчитывать на 49 шайб в конце регулярного чемпионата.
Вскоре Овечкина поддержал Дилан Строум, а когда «Оттава» один гол отыграла, в дело вступил Евгений Кузнецов, забивший очень красиво. Челябинец вовремя включился в контратаку, и, войдя в зону соперника по флангу, решил все сделать самостоятельно: сместился, выдержал паузу и неотразимо пробил низом.
Счет 3:1 позволял «Кэпиталз» достаточно спокойно провести заключительный отрезок, но уверенной победы не случилось. За 16 секунд до конца второго периода Тим Штюцле один гол отыграл, а за пять минут до окончания основного времени Алекс Дебринкэт сравнял счет.
А в овертайме все решила ошибка Евгения Кузнецова, который излишне оптимистично отправился в чужую зону, уткнулся в одноклубника Дмитрия Орлова и допустил «обрез». Последовал быстрый выход один на один, и все тот же Дебринкэт принес победу «Сенаторам».