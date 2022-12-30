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11:04 (мск), источник: Sport24

Овечкин классно забил, выйдя один на один! А «обрез» Кузнецова лишил «Вашингтон» победы

Рекорд Гретцки стал ближе, но в турнирной таблице прибавления нет.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

«Вашингтон» дома встречался с «Оттавой» и имел неплохие шансы на то, чтобы пополнить клубную копилку двумя очками. Хотя начало встречи было в пользу «Сенаторов» (16 из 20 первых бросков были сделаны хоккеистами «Сенаторз»), хозяева удержали соперника, а потом смогли сделать хороший рывок к победе.

Задал темп капитан «Столичных» Александр Овечкин, забивший 23-й гол в сезоне и 803-й в карьере. Шайба россиянина, который получил отменный пас под синюю линию от Эрика Густафссона и убежал один на один, разбудила команду. У Ови 10 голов в 11 матчах и 15 — в последних 20. Такой темп позволяет рассчитывать на 49 шайб в конце регулярного чемпионата.

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Вскоре Овечкина поддержал Дилан Строум, а когда «Оттава» один гол отыграла, в дело вступил Евгений Кузнецов, забивший очень красиво. Челябинец вовремя включился в контратаку, и, войдя в зону соперника по флангу, решил все сделать самостоятельно: сместился, выдержал паузу и неотразимо пробил низом.

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Счет 3:1 позволял «Кэпиталз» достаточно спокойно провести заключительный отрезок, но уверенной победы не случилось. За 16 секунд до конца второго периода Тим Штюцле один гол отыграл, а за пять минут до окончания основного времени Алекс Дебринкэт сравнял счет.

А в овертайме все решила ошибка Евгения Кузнецова, который излишне оптимистично отправился в чужую зону, уткнулся в одноклубника Дмитрия Орлова и допустил «обрез». Последовал быстрый выход один на один, и все тот же Дебринкэт принес победу «Сенаторам».

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Вашингтон
3:4ОТ
0:0, 3:2, 0:1
Оттава
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