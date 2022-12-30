Кучерова, Василевского и Шестеркина признали звездами матча НХЛ «Тампа» — «Рейнджерс»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 13, 30.12.2022, 3:00 Тампа-Бэй 2 Рейнджерс 1 Б

ТАСС, 30 декабря. «Тампа» после серии буллитов со счетом 2:1 обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в ночь на пятницу.

В составе победителей шайбу с передачи российского нападающего Никиты Кучерова забросил Брэйден Поинт (46-я минута), победный буллит реализовал Алекс Киллорн. В составе «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад (13). Нападающий гостей Артемий Панарин реализовал буллит в послематчевой серии.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 45 бросков из 46, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 39 из 40. Василевский был признан первой звездой матча, Шестеркин — второй, Кучеров — третьей. Кучеров упрочил лидерство в списке лучших ассистентов сезона, на его счету 38 результативных передач.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 13, 30.12.2022, 3:00 Вашингтон 3 Оттава 4 ОТ

«Тампа» с 45 очками в 34 матчах занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Рейнджерс» с 44 очками в 37 играх идет шестым в Столичном дивизионе. В следующем матче «Тампа» 31 декабря примет «Аризону», «Рейнджерс» на следующий день в гостях сыграют с «Флоридой».

«Оттава» на выезде обыграла «Вашингтон» (4:3 ОТ). В составе проигравших заброшенными шайбами отметились российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Шайба Овечкина стала для него 803-й в регулярных чемпионатах НХЛ и первой после того, как он вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, обойдя представителя Канады Горди Хоу (801 шайба). Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894). В нынешнем сезоне Овечкин забил уже 23-й гол, всего на его счету 42 очка (23 шайбы + 19 результативных передач).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 13, 30.12.2022, 4:00 Миннесота 1 Даллас 4

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в домашнем матче с «Далласом» (1:4) забил из-за линии ворот — этот гол стал для него 20-м в сезоне.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 21 броска в домашнем матче с «Коламбусом» (2:1) и был признан второй звездой матча.

Шайба и передача Андрея Кузьменко не помогли «Ванкуверу» на выезде обыграть «Виннипег» (2:4).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в домашнем матче с «Монреалем» (7:2) отразил 25 бросков из 27, а его одноклубник представитель Финляндии Александр Барков, отец которого накануне вошел в тренерский штаб московского «Спартака» в Молодежной хоккейной лиге, сделал хет-трик.