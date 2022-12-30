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17:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конгресс украинцев Канады призвал правительство запретить Овечкину въезд в страну

Конгресс украинцев Канады обратился к правительству с просьбой запретить российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину въезд в страну, сообщает Washington Hockey Now.

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По информации источника, представители общественной организации написали письмо, в котором попросили отказать форварду в визе для въезда. Причиной для такого решения были названы политические взгляды игрока.

В запросе указана дата 23 января 2023 года. «Вашингтон» должен сыграть с «Торонто» 30 января в Онтарио. Также у «Кэпиталз» запланирован матч против «Монреаля» в Квебеке на 7 апреля 2023 года.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 803 заброшенные шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

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