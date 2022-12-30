Конгресс украинцев Канады призвал правительство запретить Овечкину въезд в страну

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По информации источника, представители общественной организации написали письмо, в котором попросили отказать форварду в визе для въезда. Причиной для такого решения были названы политические взгляды игрока.

В запросе указана дата 23 января 2023 года. «Вашингтон» должен сыграть с «Торонто» 30 января в Онтарио. Также у «Кэпиталз» запланирован матч против «Монреаля» в Квебеке на 7 апреля 2023 года.