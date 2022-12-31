Малкин обогнал Федорова и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 13, 31.12.2022, 3:00 Питтсбург 2 Нью-Джерси 4

ТАСС, 31 декабря. «Нью-Джерси» со счетом 4:2 победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на субботу в Питтсбурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джек Хьюз (27-я, 60-я минуты), Даглас Хэмилтон (38) и Нико Хишир (40), у «Питтсбурга» отметились Евгений Малкин (15) и Джефф Картер (33).

Малкин набрал 34 (12 шайб + 22 передачи) очка в нынешнем регулярном сезоне, всего на его счету в НХЛ 1 180 (456 + 724) очков в 1 017 матчах. Форвард «Питтсбурга» обогнал Сергея Федорова, на счету которого 1 179 (483 + 696) очков в 1 248 матчах, и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров лиги. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1 452 (803 + 649) очка в 1 312 матчах.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 13, 31.12.2022, 3:30 Каролина 4 Флорида 0

«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд и занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 44 очка в 36 играх. «Нью-Джерси» располагается на второй строчке с 48 очками в 36 матчах. В следующей игре в рамках «Зимней классики» «Питтсбург» на выезде сыграет с «Бостоном» 2 января, «Нью-Джерси» на день раньше примет «Каролину».