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09:59 (мск), источник: ТАСС

Малкин обогнал Федорова и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси».

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Источник: AP 2022
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 13, 31.12.2022, 3:00

Питтсбург2Нью-Джерси4

ТАСС, 31 декабря. «Нью-Джерси» со счетом 4:2 победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на субботу в Питтсбурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джек Хьюз (27-я, 60-я минуты), Даглас Хэмилтон (38) и Нико Хишир (40), у «Питтсбурга» отметились Евгений Малкин (15) и Джефф Картер (33).

Малкин набрал 34 (12 шайб + 22 передачи) очка в нынешнем регулярном сезоне, всего на его счету в НХЛ 1 180 (456 + 724) очков в 1 017 матчах. Форвард «Питтсбурга» обогнал Сергея Федорова, на счету которого 1 179 (483 + 696) очков в 1 248 матчах, и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров лиги. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1 452 (803 + 649) очка в 1 312 матчах.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 13, 31.12.2022, 3:30

Каролина4Флорида0

«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд и занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 44 очка в 36 играх. «Нью-Джерси» располагается на второй строчке с 48 очками в 36 матчах. В следующей игре в рамках «Зимней классики» «Питтсбург» на выезде сыграет с «Бостоном» 2 января, «Нью-Джерси» на день раньше примет «Каролину».

В других матчах игрового дня «Нэшвилл» победил «Анахайм» (6:1), «Каролина» обыграла «Флориду» (4:0), российский форвард победившей команды Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 32 (19 + 13) очка в нынешнем сезоне. «Каролина» победила в 10-м матче подряд и обновила клубный рекорд, до этого команда одерживала девять побед подряд в сезонах-2005/06, 2008/09 и 2021/22. «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» (7:2), форвард «Эдмонтона» Клим Костин забросил две шайбы, всего на его счету 8 (4 + 4) очков в нынешнем сезоне.

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2:7
0:4, 2:2, 0:1
Эдмонтон
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