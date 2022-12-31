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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Впереди лишь Овечкин! Малкин обогнал легенду, став вторым русским бомбардиром НХЛ

Но его «Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд, снова упустив преимущество в счете.

Питтсбург
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Источник: Reuters

Первый период матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» ознаменовался действительно историческим достижением для российского хоккея. На 15-й минуте встречи нападающий хозяев Евгений Малкин совершил перехват в своей зоне, легко убежал от защитников «дьяволов» и уверенно реализовал выход один на один с Витеком Ванечеком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заброшенная шайба стала для Евгения 456-й за карьеру в НХЛ, но гораздо важнее, что результативное действие оказалось для него 1180-м в североамериканской лиге. По этому показателю трёхкратный обладатель Кубка Стэнли вышел на чистое второе место среди россиян в истории НХЛ, превзойдя показатель легендарного хоккеиста, а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Теперь впереди 36-летнего форварда «Питтсбурга» только результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

ИгрокМатчи
Очки
1Александр Овечкин
1312
1452
2Евгений Малкин
1017
1180
3Сергей Федоров12481179
4Александр Могильный9901032
5Алексей Ковалев13161029

Впрочем, других поводов для радости сегодня у Малкина не нашлось, так как его команда в очередной раз за последнее время не смогла сохранить преимущество в счёте и потерпела четвёртое поражение подряд. На сей раз неудача «Питтсбурга» получилась не столь звонкой, как всего парой дней ранее, когда команда Майка Салливана умудрилась с 4:0 уступить «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ). Но сам факт четвёртого поражения совершенно точно не может радовать болельщиков «Пингвинз», учитывая, насколько плотное сражение за плей-офф развернулось в Восточной конференции НХЛ.

В начале второго периода главный лидер «Дэвилз» Джек Хьюз реализовал большинство и сравнял счёт, и заброшенная шайба в исполнении американского форварда вызвала настоящее негодование главного тренера «Питтсбурга». Форвард «Пингвинз» Брайан Раст сначала просто вчистую проиграл вбрасывание Нико Хиширу, а затем не успел помешать Хьюзу нанести прицельный бросок по воротам Тристана Джерри. Злости Салливана на скамейке не было предела.

Через несколько минут после пропущенного гола «Питтсбург» во второй раз в матче повёл в счёте благодаря голу Джеффа Картера, но концовка периода целиком и полностью осталась за командой Линди Раффа. За три минуты до ухода на перерыв Даги Хэмилтон сделал счёт 2:2, а следом в меньшинстве отличился Хишир. Этот двухминутный отрезок и стал поворотным моментом всей встречи.

Вообще именно реализация большинства, а вернее абсолютно полное её отсутствие и погубило «Питтсбург» в этом матче. В общей сложности, подопечные Салливана упустили все восемь возможностей реализовать численный перевес. Как подсчитала пресс-служба НХЛ, «Питтсбург» сегодня в большинстве провёл на льду 16 минут 27 секунд, то есть практически треть от всего времени матча, но на выходе получил только пропущенный гол в свои ворота.

Неудивительно, что по такому течению встречи гол швейцарского форварда «Нью-Джерси» так и остался победным. В заключительной трети хозяевам отыграться не удалось, а окончательный счёт установил оформивший дубль Хьюз, поразивший пустые ворота за пять секунд до конца матча.

И как же стремительно меняется положение вещей в НХЛ. Совсем недавно — буквально в начале декабря — «Питтсбург» одержал семь побед подряд, совершив значительное продвижение наверх в турнирной таблице Востока. Но конец уходящего в историю года «Пингвинз» откровенно смазали, уступив в четырёх матчах кряду, в трёх из которых подопечные Салливана неизменно упускали преимущество в счёте.

«По большому счёту, сегодняшний матч превратился в игру спецбригад большинства и меньшинства. Именно там мы всё и проиграли», — заявил на пресс-конференции Салливан.

В следующем матче «Питтсбург» — уже после Нового года — встретится с лучшим клубом Восточной конференции «Бостон Брюинз». Пятое поражение подряд может откинуть американскую команду за черту виртуальной зоны плей-офф.

Питтсбург
2:4
1:0, 1:3, 0:1
Нью-Джерси
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