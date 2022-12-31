Трое россиян попали в топ-10 игроков НХЛ 2022 года по версии the Score

На девятом месте нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. Восьмая строчка у форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. На седьмой позиции вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

«В плей-офф Кучеров показал, почему он заслужил свои прошлые награды, так как был лидером “Лайтнинг” по результативности в третьем плей-офф подряд, набрав 27 очков в 23 играх. Череда серьёзных травм с тех пор, как он завоевал “Харт Трофи” в 2019 году, заставила некоторых забыть, насколько продуктивным является Кучеров — но он всё ещё хорош.

Некоторые задавались вопросом, стоило ли давать Капризову контракт на $ 45 млн долларов после его дебютного сезона-2020/2021. Крайний нападающий «Уайлд» превратился в настоящую суперзвезду. Капризов в равной степени способен как забивать, так и помогать товарищам по команде.

Шестёркин был лёгким выбором для выбора лучшего вратаря в нашем списке. Подвиги Игоря в сезоне-2021/2022 немного смазали серьёзные недостатки «Рейнджерс» в обороне на протяжении регулярного сезона и вплоть до финала Восточной конференции. Шестёркин сделал небольшой шаг назад в первой трети сезона-2022/2023, но его общего вклада за календарный год было более чем достаточно, чтобы попасть в наш список", — говорится в статье.