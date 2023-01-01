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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» крупную победу над «Монреалем»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 9:2 (2:0, 3:2, 4:0). В составе «Вашингтона» хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин (30-я, 42-я и 57-я минуты), еще по одной шайбе забросили Эрик Густафссон (1), Гарнет Хэтэуэй (5), Ник Дауд (29), Дилан Строум (40), Маркус Юханссон (46) и Энтони Манта (57). У «Монреаля» двумя голами отметился Коул Кофилд (25, 33).

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин провел свой 164-й матч в карьере в НХЛ, в котором он забросил две шайбы и более. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (189 матчей). Также россиянин стал шестым в истории НХЛ игроком, кто оформил 30 хет-триков в регулярных чемпионатах лиги.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов очков не набрал.

В других матчах дня «Вегас Голден Найт» в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» (5:4), а «Филадельфия Флайерз» на выезде победила «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

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Вашингтон
9:2
2:0, 3:2, 4:0
Монреаль
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