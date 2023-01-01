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03:00
Детройт
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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обогнал Сидни Кросби по количеству очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

37-летний капитан «столичных» довёл свой бомбардирский счёт до 1455 (806+649) результативных баллов в североамериканской карьере (1313 матча). Благодаря этому россиянин обошёл канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету капитана «пингвинов» 1452 (536+916) очка в 1144 встречах.

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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Вашингтон
9:2
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Монреаль
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