Овечкин обогнал Сидни Кросби по количеству очков за карьеру в НХЛ

37-летний капитан «столичных» довёл свой бомбардирский счёт до 1455 (806+649) результативных баллов в североамериканской карьере (1313 матча). Благодаря этому россиянин обошёл канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету капитана «пингвинов» 1452 (536+916) очка в 1144 встречах.