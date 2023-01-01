Кучеров нарисовал крутой гол и вышел на первое место по передачам в НХЛ. Русские вновь привели «Тампу» к победе

Если играет «Тампа», то, как правило, в центре внимания российские хоккеисты. Без них «Лайтнинг» вряд ли бы добились всех успехов последних лет. В этом сезоне ничего не изменилось, точнее их роль только выросла. Пока в России отмечали Новый год, в штате Флорида играли в хоккей. «Молнии» принимали «Аризону». «Койотс» в этом сезоне играют не лучшим образом и находятся довольно далеко от зоны плей-офф. У их соперника амбиции на год другие — чемпионские.

Однако начали хозяева встречу ужасно — с 0:2. «Аризона» забросила две шайбы за полминуты и заставила задуматься: сконцентрировался ли Василевский на игре или у него уже мысли об оливье? Впрочем, довольно быстро «Тампа» пришла в себя. Через четыре минуты голом отметился Поинт. В ассистентах у него оказался Кучеров. Взаимодействие этих двух форвардов находится на каком-то космическом уровне: игроки понимают друг друга с полуслова и регулярно выдают красивые комбинации.

Уже после перерыва «Молнии» отыгрались и вышли вперед. Гол забил Михаил Сергачев — это его шестая шайба в сезоне. У россиянина 29 очков в 33 встречах, что для защитника невероятный результат. Для Сергачева 2022-й год точно стал годом прогресса. Он подписал контракт-жизни и вырос как защитник. Еще чуть-чуть и его будут ценить даже выше Виктора Хедмана.

«Тампа» дважды за матч реализовала большинство (все было три попытки). Кучеров при численном преимуществе отметился передачей на Стэмкоса. Таким образом он преодолел отметку в 40 голевых передач в сезоне. Первым сделал это Коннор Макдэвид, но так как канадская звезда в этот вечер осталась без очков, сейчас они с Никитой делят первой место в списке лучших ассистентов. Матч в Тампе завершился победой хозяев со счетом 5:3. Андрей Василевский в итоге сделал 28 сэйвов с 31 броска. Владислав Наместников остался без очков.