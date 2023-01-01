Русский хоккеист жестко подрался в новогоднюю ночь. Ему пришлось заступаться за канадца

Яков Тренин проводит не самый яркий сезон в карьере. Он стабильно выходит в основном составе «Нэшвилла», однако в ведущие звенья пробиться ему не удается. У российского форварда роль силового нападающего, который набирает очки не очень часто, но зато может помочь в силовой борьбе и в своей зоне. Однако в последние недели 25-летний россиянин начал на себя обращать внимание благодаря своим атакующим действиям. В двух встречах подряд отметился голами. А вот в последнем матче в 2022 году обошелся без результативных баллов, но все равно стал героем.

В середине второго периода игры с «Вегасом» Брейден Макнэбб провел жесткий силовой против Марка Янковски. Все это случилось на глазах у Тренина. Тот в ту же секунду подъехал к месту инцидента и решил отомстить за партнера. Яков скинул краги и пригласил оппонента на бой, тот согласился. Россиянин нанес гораздо больше ударов, правда, в итоге не сумел полноценно повалить Макнэбба на лед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HI_WsfowBcE" title="Yakov Trenin vs Brayden McNabb Dec 31, 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи признали Тренина зачинщиком драки и выписали ему большой пятиминутный штраф и десятиминутный дисциплинарный как зачинщику драки. Таким образом он получил 15 минут штрафа (было еще двухминутное удаление, так что всего за игру 17). Для Якова это далеко не первая драка в НХЛ, дерется он каждый год. Самая яркая в его карьере (не верится, что что-то может ее перебить) — это бой со Здено Харой. Россиянин один из немногих игроков, кому удалось навязать борьбу защитнику-великану, правда, сам он был весь в крови — наложили семь швов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jMCgc9gET1A" title="Zdeno Chara Fights With Yakov Trenin After Hit On Sebastian Aho" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этот раз все было гораздо скромнее, никакой крови. Но наказания все равно были суровыми. Макнэббу дали 5 минут за драку, плюс удаление до конца встречи за хит не по правилам на Янковски. Марк после силового на льду больше не появлялся.

«Вегас» сумел вырвать победу. Хотя начало было ужасным — «Нэшвилл» вел 2:0. Затем уже хозяева отыгрались, потом и гости прибавили. Форсберг сделал счет 4:4 за 5 секунд до конца третьего периода, Филип оформил хет-трик. Встреча завершилась в овертайме, победный гол «Голден Найтс» забил Никлас Хейг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s_75whugXDI" title="NHL Highlights | Predators vs. Golden Knights - December 31, 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Мироманов, который стабильно играет в основе в последний месяц, отметился голевой передачей. Российский защитник не играл в третьем периоде из-за повреждения — заблокировал бросок. Павел Дорофеев на этот матч остался в запасе.