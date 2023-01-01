Российский вратарь стал лучшим новичком декабря в НХЛ
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский голкипер клуба «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский голкипер клуба «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.
В декабре Кочетков одержал семь побед и потерпел одно поражение в овертайме. Россиянин отразил 93,9% бросков, пропуская в среднем 1,63 шайбы за матч. На его счету «сухие» матчи против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0) и «Детройт Ред Уингз» (1:0).
Кочетков стал первым голкипером-новичком в истории франшизы «Каролины» и «Хартфорда», одержавшим семь побед в регулярном сезоне за календарный месяц. Он превзошел предыдущий рекорд, который был установлен Алексом Недельковичем в марте 2021 года (шесть побед в восьми матчах).
Кочетков был выбран «Харрикейнз» под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22. Тогда россиянин провел за «Каролину» три игры регулярного чемпионата и четыре матча плей-офф. Также в прошлом сезоне Кочетков в составе «Чикаго Вулвз» стал обладателем Кубка Колдера.