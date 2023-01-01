Овечкин — первая звезда декабря в НХЛ

Первой звездой месяца стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 15 играх декабря 37-летний нападающий забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач. Также в прошлом месяце Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя Горди Хоу, и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы. Александр за месяц сделал два хет-трика: в ворота «Чикаго» (7:3) и «Монреаля» (9:2).