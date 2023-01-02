Второй в истории «Зимней классики» НХЛ матч в Бостоне пройдет в понедельник

ТАСС, 2 января. Традиционный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на открытом воздухе под названием «Зимняя классика», проводящийся сразу после наступления Нового года, состоится в понедельник. Во встрече в Бостоне, которая начнется в 22:00 мск, примут участие нынешний лидер регулярного сезона и «Питтсбург».

Игра пройдет на бейсбольном стадионе «Фенуэй парк», который примет игру «Классики» уже во второй раз. Ранее матч на том же месте проходил 1 января 2010 года, победу одержали хозяева над «Филадельфией» в овертайме (2:1). Ни одного российского хоккеиста в составах команд в том матче не было.

Обе команды сыграют в ретро-форме. Хоккеисты «Бостона» выйдут на лед в свитерах с эмблемой с изображением медведя, которая использовалась с 1977 по 1995 год. «Питтсбург» же сыграет в форме, стилизованной под ту, в которой играла команда «Питтсбург Пайрэтс» в НХЛ в 1925 году.

НХЛ начала проводить «Зимнюю классику» в 2008 году, команды играют друг с другом на стадионах для бейсбола или американского футбола. Первая такая игра состоялась в пригороде Баффало (штат Нью-Йорк) на арене, являющейся домашней для клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллз», хозяева встречались с «Питтсбургом». Победу тогда одержал «Питтсбург» в серии буллитов (2:1), игру посетило 71,2 тыс. зрителей при вместимости арены в 71,6 тыс.

Рекорд по посещаемости таких матчей принадлежит игре в Анн-Арборе (штат Мичиган) 1 января 2014 года, когда на игру «Торонто» — «Детройт» (3:2 по буллитам), проводившуюся на «Мичиган стэдиум» вместимостью 107,6 тыс. зрителей, пришло 105,4 тыс. человек. Эта встреча состоялась после того, как в 2013 году «Зимняя классика» была перенесена по причине локаута, второй в истории этих матчей перенос случился в январе 2021 года, но теперь уже из-за коронавируса.

Второй по посещаемости является игра между «Далласом» и «Нэшвиллом» (4:2) в 2020 году, когда на стадион пришло 85,6 тыс. зрителей. Наименьшее количество зрителей было на играх 2010 и 2022 годов в Миннеаполисе — тогда пришло по 38 тыс. человек.

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Погодные условия повлияли на проведение двух матчей «Классики». В 2011 году игра в Питтсбурге между хозяевами и «Вашингтоном» (1:3) должна была начаться после полудня, однако из-за дождя была перенесена на вечер. В следующем году в Филадельфии начало матча между хозяевами и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) было перенесено на два часа позднее из-за высокой температуры воздуха.

По причине тех же погодных условий игры в 2008, 2011, 2014 и 2018 годах прерывались, чтобы команды могли поменяться сторонами площадки, в том числе и в овертайме. В 2008 и 2014 годах, когда встречи завершались серией послематчевых буллитов, броски выполнялись только в одни ворота.

Нынешняя «Зимняя классика» станет первым матчем на открытом воздухе, в котором примут участие сразу три игрока, набравшие как минимум 1 000 очков в лиге. Это капитан «Бостона» Патрис Бержерон, а также капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби и его одноклубник Евгений Малкин. Россиянин в предыдущей игре с «Нью-Джерси» (2:4) благодаря голу вышел на второе место среди соотечественников по количеству очков по системе «гол + пас» с 1 180 баллами (456 + 724), обойдя Сергея Федорова (1 179). Лидер по этому показателю Александр Овечкин (1 455) играл в матче в рамках «Стадионной серии» (серия матчей на открытом воздухе) 2018 года и с Патриком Марло из «Торонто» в той игре был одним из двух, кто на тот момент также имел 1 000 или более очков.

Из тех, кто принимал участие в матче «Зимней классики» в Бостоне в 2010 году, в нынешнем году сыграют Бержерон и его партнер по команде чех Давид Крейчи, а также форвард «Питтсбурга» Джефф Картер, который тогда выступал за «Филадельфию» и отличился голевой передачей.