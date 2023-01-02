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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свечников забросил победный буллит в матче «Каролины» и «Нью-Джерси»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» по буллитам обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
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Источник: AP 2022

Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время матча у хозяев дублем отметился Йеспер Братт (47-я и 54-я минуты), также отличились Джек Хьюз (17) и Нико Хишир (49). У гостей дубль оформил Дерек Степан (29, 49), по одной шайбе на счету Себастьяна Ахо (39) и Мартина Нечаса (56). В серии буллитов свою попытку реализовал только россиянин Андрей Свечников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков, признанный лучшим новичком декабря в НХЛ, остался в запасе.

«Каролина» одержала 11-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 56 очков в 37 матчах. «Нью-Джерси» с 49 очками расположился строчкой ниже. В следующем матче «ураганы» 4 января на выезде сыграют против «Нью-Йорк Рейнджерс», «дьяволы» на следующий день в гостях встретятся с «Детройт Ред Уингз».

Нью-Джерси
4:5Б
0:0, 1:2, 3:2, 0:0
Каролина
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