Свечников забросил победный буллит в матче «Каролины» и «Нью-Джерси»

Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время матча у хозяев дублем отметился Йеспер Братт (47-я и 54-я минуты), также отличились Джек Хьюз (17) и Нико Хишир (49). У гостей дубль оформил Дерек Степан (29, 49), по одной шайбе на счету Себастьяна Ахо (39) и Мартина Нечаса (56). В серии буллитов свою попытку реализовал только россиянин Андрей Свечников.