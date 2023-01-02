Команда Бобровского — главный провал первой половины сезона НХЛ. На российского голкипера больно смотреть

«Флорида» — главное разочарование первой половины регулярного чемпионата. Южане, ставшие первыми по итогам гладкого сезона прошлой весной, отстают от зоны плей-офф на «Востоке» уже на десять очков. Лучшее, как известно, смертельный враг всего хорошего. С приходом на пост главного тренера Пола Мориса достичь желанного баланса в игре не удалось.

При этом от блестящей атаки остались по большей части воспоминания, несмотря на яркие действия Мэттью Ткачака, который в межсезонье пришел из «Калгари» в обмен на Джонатана Юбердо. По заброшенным шайбам «Пантеры» опустились с первой строчки, где были год назад, на одиннадцатую. Еще хуже обстоят дела с обороной. «Флорида» пропускает больше, чем забивает, а оба вратаря — Спенсер Найт и Сергей Бобровский — в моменте смотрятся неважно.

В матче с «Рейнджерс» гости с самого начала вели себя активно и нагло, словно им противостояла юниорская команда. Тогда как «Пантеры» больше рассчитывали на контратаки. Российский голкипер «Флориды» был почти идеален, несколько раз выручив своих растерявшихся партнеров. Его застал врасплох только неожиданный отскок шайбы от клюшки Мики Зибанежада при выходе «один в ноль». Чуть раньше шведский центрфорвард настолько издевательски обыграл защитника Радко Гудаса, что чех от стыда должен был провалиться под лед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gnMsiZn3r2A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева немного собрались и стали чаще беспокоить второго вратаря ньюйоркцев Ярослава Галака. Но для перелома в матче этих стараний оказалось недостаточно. Действия «Флориды» в обороне не поддаются никакому оправданию. Как можно было бросить на собственном пятачке в одиночестве опасного Зибанежада? Уму непостижимо. Каапо Какко воспользовался замешательством соперника и выдал шикарный пас на своего лидера.

Новый год стал для «Флориды» и ее болельщиков грустным праздником, о котором хочется забыть как можно быстрее. Упрекнуть игроков в самоотдаче рука не поднимается. Временами команда летела вперед так же красиво, как и в прошлом сезоне, и забивала.

Вот только цельная игра полностью отсутствовала. Стоило лишь «Пантерам» приблизиться в счете, как их неумолимо наказывали за собственные ошибки. Держать своего игрока перед собственными воротами при позиционной обороне учат еще детей. Похоже, некоторым игрокам «Флориды» не помешает повторить азы на тренировках.

«Рейнджерс» действовали на кураже и забивали красиво. Роскошная подкидка в исполнении капитана гостей Криса Крайдера позволила Винсенту Трочеку довести до ума контратаку и забросить шайбу в ворота своей бывшей команды.

В третьем периоде Галак трудился с полной выкладкой, не дав состояться камбэку «Флориды». Сменщик Игоря Шестеркина, проводивший первый матч за две недели, заслужил добрых слов. Окончательно добил «Пантер» гол Артемия Панарина. Российского бомбардира весь матч держали достаточно плотно, почти не давая возможности свободно работать с шайбой. Но ему все-таки удалось найти шанс при отскоке и пробить Бобровского, который в этом моменте не выручил.