Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды

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В штате Массачусетс на бейсбольном стадионе «Фенуэй парк» прошел матч «Зимней классики», в котором «Бостон» принимал «Питтсбург». Почти 40 тысяч зрителей посетили игру и вместе с командами создали неповторимую атмосферу. «Брюинз» вышли на лед в свитерах с эмблемой медведя, которая использовалась с 1977 по 1995 год, а гости сыграли в форме, стилизованной под ту, в которой почти сто лет назад в НХЛ выступали «Пайрэтс».

Интересно, что «Фенуэй парк» стал первым в истории лиги, принявшим матч классики уже во второй раз. В 2010-м «Бостон» на нем обыграл в овертайме «Филадельфию» (2:1) и при такой сумасшедшей поддержке не мог себе позволить проиграть. «Питтсбург» был мотивирован не меньше, однако команда Майка Салливана попала в пике и прибыла в Бостон с серией из четырех поражений подряд. В последнее время игра «Пингвинз» разладилась во многих компонентах и вызывает вопросы.

Началось все для гостей с печальной новости. Не смог принять участие в матче защитник Крис Летанг, у которого незадолго до старта игры умер отец. Канадец отправился домой к семье и пропустит некоторое время. Совсем недавно Летанг перенес микроинсульт, нашел в себе силы снова выйти на лед, а теперь столкнулся с такой потерей. Его команда изо всех сил пыталась победить, чтобы поддержать партнера, и в середине матча благодаря голу Каспери Капанена открыла счет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zi-xCovFy7U" title="Penguins' Kasperi Kapanen Snaps Puck Past Ullmark To Open The Scoring In Winter Classic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре «Питтсбург» столкнулся с очередными трудностями. Травму получил голкипер Тристан Джарри и вынужден был уступить место Кейси Десмиту. Гости еще до второго перерыва могли упрочить преимущество, но на площадке было много сумбура. Качество льда при плюсовой температуре заметно ухудшилось, и командам стало трудно проводить атаки. Впрочем, «Бостон» остался верен своим традициям и провел третий период очень мощно, а главным героем камбека стал Джейк Дебраск.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hPwfuGAZizs" title="Jake DeBrusk Tucks In Rebound To Give Bruins Late Lead In The Winter Classic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Брюинз» в течение десяти минут оформил дубль и принес своей команде очередную победу в сезоне. «Мишки» набрали невероятный ход в текущем чемпионате, а вот «Питтсбург» такими успехами похвастаться не может. «Пингвинз» потерпели пятое поражение подряд, и Майку Салливану есть над чем подумать. В концовке встречи Евгений Малкин мог спасти игру и перевести ее в овертайм, но шайба пересекла ленточку ворот через секунду после финальной сирены.