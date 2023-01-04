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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкина разозлил американец! Россиянин заколотил дубль, выйдя на сумасшедший график в НХЛ

Но в итоге дуэль двух снайперов осталась за Тейджем Томпсоном.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

Александр Овечкин завершил 2022 год первой звездой декабря в НХЛ и в Новом году и не думает на этом останавливаться. В последний месяц ушедшего года он добрался до 800 голов за карьеру, потом стал вторым снайпером в истории НХЛ, а также оформил два хет-трика и набрал 21 очко.

Если кто-то думал, что капитан «Вашингтона» мог немного расслабиться и поумерить аппетиты после того, как обойдёт Горди Хоу, то ничего подобного. Овечкин и не думает останавливаться!

Уэйн Гретцки в очередной раз напутствовал своего преемника и выразил уверенность, что его рекорд падёт: «Мы уже прошли этап, когда стоял вопрос, сможет ли он побить рекорд. Ещё год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. И это хорошо для хоккея, и лучшего человека для этого дела и не придумаешь. Майк Босси и Бретт Халл — одни из выдающихся снайперов лиги, которых я когда-либо видел. У них с Овечкиным есть общая черта, они редко промахиваются. Другие, бывает, бросают мимо, но эти умеют найти открытое пространство перед воротами и не промахнуться. Ты либо умеешь это, либо нет. Овечкин умеет. Горди Хоу был на матче, когда я побил его рекорд. То, что Марк и Марти (Хоу) ездили за Алексом, когда он приближался к Горди, это благородный поступок. Я не буду присутствовать на всех его матчах, но, когда придёт время и он будет близко, я с удовольствием буду рядом».

Сегодняшний матч «Вашингтона» с «Баффало» вылился в дуэль двух снайперов — Ови и Тейджа Томпсона. Первая половина матча прошла под диктовку американца, который поучаствовал в трёх голах своей команды. Сначала выдал суперпас на Алекса Така на выходе «два в одного», а затем в большинстве пальнул из «офиса» Овечкина, как из пушки. Посередине между двумя голами «Баффало» затесался гол Сонни Милано.

Томпсон продолжил демонстрировать класс во втором периоде и в окружении нескольких соперников оформил дубль. Но этим он, кажется, лишь разозлил Ови. «Вашингтон» первую половину матча провёл ни шатко ни валко, но затем россиянин потащил свою команду на себе. Ближе к перерыву Евгений Кузнецов чисто выиграл вбрасывание прямо на клюшку своему капитану, и тот мощно вогнал шайбу в сетку.

Укко-Пекка Луукконен прошёл обряд крещения, став 167-м вратарём в НХЛ, которому забивал Овечкин. Кузнецов довёл свою результативную серию до шести матчей (за это время у него девять (2+7) очков).

В третьем периоде Овечкин летал по площадке, в каждой смене угрожая воротам «Баффало». К тому времени Ник Дауд уже сравнял счёт, после чего Ови в итоге добился своего и оформил дубль. Игроки «Сэйбрз» замешкались за своими воротами, потеряли шайбу и упустили Александра, который вырвался на пятачок и прошил голкипера. Через мгновение Овечкин праздновал гол вместе с сыном, который смотрел за игрой из первого ряда.

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Это 808-й гол Овечкина в НХЛ, до Гретцки осталось 86 шайб. Великая Восьмёрка вышел на сумасшедший график! У него 28 голов в 40 матчах, он идёт на 57 голов в сезоне. Если он не сбавит темп, то может выдать лучший сезон за последние лет 10.

Но «Баффало» не собирался падать ниц перед величием Овечкина. Сегодня последнее слово осталось за молодым поколением — Тайсон Джост сравнял счёт, а Томпсон в овертайме оформил хет-трик, став вторым игроком в этом сезоне, добравшимся до отметки в 30 шайб.

Вашингтон
4:5ОТ
1:2, 1:1, 2:1
Баффало
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