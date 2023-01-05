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11:48 (мск), источник: ТАСС

Капризов набрал очки в 14-м домашнем матче «Миннесоты» подряд и повторил рекорд клуба

ТАСС, 5 января. «Миннесота» дома со счетом 5:1 обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.

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Источник: AP 2022

В составе победителей шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (15-я минута), Кирилл Капризов (28, 58), Кален Эддисон (30), Сэм Стил (36). У «Тампы» отличился Брэйден Пойнт (34).

Капризов набрал очки в 14-м домашнем матче «Миннесоты» подряд, россиянин забросил 9 шайб и отдал 15 голевых передач. Нападающий повторил рекорд словака Мариана Габорика, который набрал 23 очка (10+13) в 14 домашних играх «Миннесоты» в сезоне-2007/08. Всего в текущем сезоне россиянин забросил 21 шайбу и отдал 25 голевых передач в 37 играх.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей, его одноклубник Михаил Сергачев провел встречу без результативных действий.

«Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, команда набрала 46 очков в 37 играх. «Тампа» занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе с 49 очками после 37 встреч. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Баффало» 8 января, «Тампа» 7 января проведет гостевую игру с «Виннипегом».

Миннесота
5:1
1:0, 3:1, 1:0
Тампа-Бэй
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