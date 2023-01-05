Капризов набрал очки в 14-м домашнем матче «Миннесоты» подряд и повторил рекорд клуба
ТАСС, 5 января. «Миннесота» дома со счетом 5:1 обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.
ТАСС, 5 января. «Миннесота» дома со счетом 5:1 обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.
В составе победителей шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (15-я минута), Кирилл Капризов (28, 58), Кален Эддисон (30), Сэм Стил (36). У «Тампы» отличился Брэйден Пойнт (34).
Капризов набрал очки в 14-м домашнем матче «Миннесоты» подряд, россиянин забросил 9 шайб и отдал 15 голевых передач. Нападающий повторил рекорд словака Мариана Габорика, который набрал 23 очка (10+13) в 14 домашних играх «Миннесоты» в сезоне-2007/08. Всего в текущем сезоне россиянин забросил 21 шайбу и отдал 25 голевых передач в 37 играх.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей, его одноклубник Михаил Сергачев провел встречу без результативных действий.
«Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, команда набрала 46 очков в 37 играх. «Тампа» занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе с 49 очками после 37 встреч. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Баффало» 8 января, «Тампа» 7 января проведет гостевую игру с «Виннипегом».