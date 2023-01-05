Капризов набрал очки в 14-м домашнем матче «Миннесоты» подряд и повторил рекорд клуба

Капризов набрал очки в 14-м домашнем матче «Миннесоты» подряд, россиянин забросил 9 шайб и отдал 15 голевых передач. Нападающий повторил рекорд словака Мариана Габорика, который набрал 23 очка (10+13) в 14 домашних играх «Миннесоты» в сезоне-2007/08. Всего в текущем сезоне россиянин забросил 21 шайбу и отдал 25 голевых передач в 37 играх.