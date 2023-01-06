Шестеро россиян вызваны на Матч звезд НХЛ

Овечкин («Вашингтон»), Свечников («Каролина») и Шестеркин («Рейнджерс») приглашены для участия за Столичный дивизион. Кучеров («Тампа») может сыграть за Атлантический дивизион, Капризов («Миннесота») и Тарасенко («Сент-Луис») — за Центральный дивизион. Шестеркин вызван на Матч звезд НХЛ впервые.

Еще 12 хоккеистов будут выбраны с помощью онлайн-голосования (по три на каждый дивизион — Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский).

Матч звезд НХЛ — товарищеский турнир сильнейших действующих хоккеистов. Он состоится 3 и 4 февраля в Санрайзе (штат Флорида). В 2022 году в турнире приняли участие Андрей Василевский, Евгений Кузнецов и Кирилл Капризов. Александр Овечкин также был вызван для участия, но не попал на матчи из-за положительного теста на коронавирус. В прошлом году победила сборная Столичного дивизиона, Кузнецов забил гол.