Что творит Овечкин! Семь голов в четырех матчах — и финская легенда позади

На старте этого сезона «Вашингтон» казался блеклой и бесперспективной командой, но сейчас «Столичные» набрали шикарный ход и в последних пятнадцати матчах лишь однажды проиграли в основное время. Сегодня «Кэпиталз» гостили в Коламбусе и разобрались с одним из главных аутсайдеров чемпионата. Начало встречи получилось довольно неожиданным, но во второй половине матча все встало на свои места.

Хоккеисты «Вашингтона» находились в прекрасном настроении еще на раскатке, а Евгений Кузнецов решил пошутить над репортером. Пока Эмили Каплан брала интервью у Александра Овечкина, Евгений проехал рядом и решил немного освежить девушку. Реакция капитана команды оказалась не менее смешной. Александр в шутку назвал своего партнера идиотом, так что парням удалось развеселить телезрителей и создать хорошую атмосферу.

Однако в самом матче все начиналось для «Кэпиталз» не так радужно. «Коламбус» редко открывает счет первым, но Джонни Годро уже на пятой минуте распечатал Дарси Кемпера. Пока гости раскачивались, «Блю Джекетс» неплохо атаковали, хорошие моменты были у Патрика Лайне и Кирилла Марченко, а в одном из эпизодов «Вашингтон» спасла штанга. Лишь после гола Ти Джея Оши «Столичные» стали нащупывать свою игру и активно нагружать работой Элвиса Мерзликинса.

В игре произошло сразу несколько интересных эпизодов. Своей первой шайбой в сезоне отметился нападающий «Кэпиталз» Николя Обе-Кюбель, а защитник команды Мартин Фехервары забил гол головой. В хоккее такое увидишь не часто — можно быть уверенным, что он попадет в различные видеонарезки. В результативной атаке также поучаствовал Александр Алексеев, который набрал свой второй балл в НХЛ. Забавно, что именно этот курьезный гол стал в матче победным.

«Вашингтон» немало ошибался, позволял сопернику создавать моменты, но все равно уверенно забрал два очка. В третьем периоде гости дважды получили численный перевес и реализовали обе попытки большинства. Оши оформил дубль, а автором последнего гола в матче стал Овечкин, который разошелся не на шутку. Он забил в четвертой игре подряд (7 голов), а шайба стала для него 29-й в сезоне и 809-й в регулярных чемпионатах НХЛ. А еще Ови набрал 1458 очков и вышел в единоличное 16-е место в истории среди бомбардиров, обогнав Теему Селянне.

«За время своей карьеры я видел двух невероятных снайперов — Майка Босси и Бретта Халла. Один из моментов, который объединяет их с Овечкиным, — все они редко промахивались по воротам. Если внимательно посмотреть на игру Алекса, Майка и Бретта, то можно увидеть, что все трое знают, как найти свободную зону для броска. На площадке всегда есть открытый кусочек льда. Ты либо умеешь его находить, либо нет. Алекс, безусловно, умеет это делать», — говорил на днях Уэйн Гретцки. До повторения его рекорда Александру осталось забросить 85 шайб.