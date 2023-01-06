Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 15, 6.01.2023, 3:00 Коламбус 2 Вашингтон 6

ТАСС, 6 января. «Вашингтон» в ночь на пятницу обыграл «Коламбус» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (21, 47-я минуты), Николас Аубе-Кубел (32), Мартин Фехервари (38), Гарнет Хэтэуэй (39), Александр Овечкин (54), у проигравших отличились Джонни Годро (6), Гэвин Бейрутер (33).

Овечкин забросил 29-ю шайбу в текущем сезоне и занимает по этому показателю третье место в чемпионате. Всего в активе российского форварда 809 шайб в регулярных чемпионатах, он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Овечкин набрал 1 458-е очко и в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ вышел на 16-е место, опередив финна Теему Селянне. Лидирует Гретцки, который в 1 487 матчах набрал 2 857 очков.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 15, 6.01.2023, 3:00 Нью-Джерси 3 Сент-Луис 5

Две голевые передачи в матче отдал партнер Овечкина Евгений Кузнецов, по передаче сделали защитники «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Александр Алексеев. «Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 50 очков в 41 игре, «Коламбус» идет последним с 24 очками в 37 играх. «Вашингтон» установил клубный рекорд по количеству гостевых побед подряд (семь). В следующем матче команда сыграет дома с «Нэшвиллом» 7 января, «Коламбус» днем позднее примет «Каролину».

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил шестую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в выездном матче с «Нью-Джерси» (5:3). Его партнер по команде Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик. Форварды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов отдали по передаче в выездном матче с «Монреалем» (4:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 24 бросков в домашнем матче с «Нэшвиллом» (3:5). Ванкувер’дома обыграл «Колорадо» (4:2), российский форвард победителей Андрей Кузьменко забросил две шайбы и был признан третьей звездой игрового дня. Всего в активе 26-летнего новичка лиги теперь 32 очка (15 шайб +17 передач) в 36 матчах. Ворота «Колорадо» защищал российский голкипер Александр Георгиев, он отразил 39 из 42 бросков по своим воротам.