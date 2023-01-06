Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
СКА
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Колорадо
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нэшвилл
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вашингтон
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сент-Луис
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сиэтл
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Аризона
62
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Бостон
25
06:00
Ванкувер
Колорадо
42
06:00
Вегас
Питтсбург
52
05:00
Эдмонтон
Айлендерс
42
03:00
Каролина
Нэшвилл
35
03:00
Коламбус
Вашингтон
26
03:00
Монреаль
Рейнджерс
14
03:00
Нью-Джерси
Сент-Луис
35
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:31 (мск), источник: ТАСС

Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги

Российский форвард выбран для участия в Матче звезд НХЛ.

Вашингтон
Коламбус
Сент-Луис
Нью-Джерси
Рейнджерс
Монреаль
Каролина
Нэшвилл
Ванкувер
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 15, 6.01.2023, 3:00

Коламбус2Вашингтон6

ТАСС, 6 января. «Вашингтон» в ночь на пятницу обыграл «Коламбус» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (21, 47-я минуты), Николас Аубе-Кубел (32), Мартин Фехервари (38), Гарнет Хэтэуэй (39), Александр Овечкин (54), у проигравших отличились Джонни Годро (6), Гэвин Бейрутер (33).

Овечкин забросил 29-ю шайбу в текущем сезоне и занимает по этому показателю третье место в чемпионате. Всего в активе российского форварда 809 шайб в регулярных чемпионатах, он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Овечкин набрал 1 458-е очко и в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ вышел на 16-е место, опередив финна Теему Селянне. Лидирует Гретцки, который в 1 487 матчах набрал 2 857 очков.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 15, 6.01.2023, 3:00

Нью-Джерси3Сент-Луис5

Две голевые передачи в матче отдал партнер Овечкина Евгений Кузнецов, по передаче сделали защитники «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Александр Алексеев. «Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 50 очков в 41 игре, «Коламбус» идет последним с 24 очками в 37 играх. «Вашингтон» установил клубный рекорд по количеству гостевых побед подряд (семь). В следующем матче команда сыграет дома с «Нэшвиллом» 7 января, «Коламбус» днем позднее примет «Каролину».

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил шестую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в выездном матче с «Нью-Джерси» (5:3). Его партнер по команде Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик. Форварды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов отдали по передаче в выездном матче с «Монреалем» (4:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 24 бросков в домашнем матче с «Нэшвиллом» (3:5). Ванкувер’дома обыграл «Колорадо» (4:2), российский форвард победителей Андрей Кузьменко забросил две шайбы и был признан третьей звездой игрового дня. Всего в активе 26-летнего новичка лиги теперь 32 очка (15 шайб +17 передач) в 36 матчах. Ворота «Колорадо» защищал российский голкипер Александр Георгиев, он отразил 39 из 42 бросков по своим воротам.

НХЛ объявила имена игроков, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд. В список вошли шестеро россиян — нападающие Овечкин, Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Еще 12 участников Матча звезд НХЛ, который пройдет в Санрайзе (штат Флорида) с 3 по 4 февраля, определит голосование болельщиков.

Читайте также
Монреаль
1:4
0:0, 0:3, 1:1
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь