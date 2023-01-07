Ковалёв: на драфте НХЛ предпочёл бы Гретцки Овечкину. Все могут натренировать бросок

«Овечкин в 37 лет обогнал Горди Хоу по голам? А что удивительного? Бросок есть, кидает точно, партнёры отдают пасы. Почему бы не забивать? Так можно и в 45 лет играть. Главное, чтобы бросок не пропал и силы никуда не ушли. А у Овечкина сил полно, и со своей мощью он может играть до 50 лет. Саша такой же комплекции, как Яромир Ягр.



Ещё в молодости я видел, что у Саши есть характер, что он любит забивать. Поэтому я думал, что он может показать себя в НХЛ. Но, конечно, в 2005 году никто никогда представить не мог, что Овечкин будет претендовать на рекорд Гретцки по голам, что он установит столько достижений. Обгонит ли он Гретцки? Не будем загадывать, но думаю, что шанс есть. Овечкин очень сильно проводит этот сезон. Возраст у каждого сказывается, и с новым чемпионатом всё труднее забивать по 30−40 голов. Но осталось 85 шайб, и есть ещё три года контракта. До 40 лет можно уложиться. Я верю в то, что здоровье у Овечкина как у быка, который может пройти сквозь кирпичную стену и ничего себе не сломает. Пожелаем Сане, чтобы он и дальше оставался таким крепким.



Кого бы выбрал на драфте НХЛ — Гретцки или Овечкина? Если судить по игре, я бы взял Гретцки. В своё время он был очень техничным, манёвренным и быстрым. Он стартовал с места так, что мог давать фору другим. Его манера игры, изменение направления, постоянное выискивание ходов, как у шахматиста — это было уникально. Овечкин не так использует свою технику, а больше нацелен на бросок. Зашёл в зону, сделал одно движение — бросил.



Я не хочу сказать, что Овечкин — плохой игрок, но у него совсем другой талант. Одним его игра подходит, другим — нет. Сейчас многие дети смотрят на Овечкина, равняются на него. Все тренируют свои броски. Но в наше время мне всегда нравилось быть человеком, который выходит на арену как циркач и радует всех людей. Да, я не забил столько голов, сколько мог по таланту. Но есть другие нюансы, почему это не произошло. Я больше любил делать шоу. Болельщики подходили: “Вау, а как это у тебя получилось? Это невозможно!”. Все мы можем натренировать бросок. Может, не такой точный, как у Сани Овечкина, но бросок — это не уникально. А вот владеть коньками, клюшкой и выполнить финт на носовом платке — нужно много работать, чтобы такому научиться», — цитирует Ковалёва «Матч ТВ».