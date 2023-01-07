Гретцки, Хоу или Овечкин: кто лучший снайпер НХЛ всех времён? Ответ не так прост

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Результаты человека со временем только улучшаются, верно? Более качественные методы тренировок, питания, снаряжения, технологий, информации, программ развития — всё это ведёт к лучшим результатам. Время в беге на 100 метров только уменьшается. Скорость мячей только растёт. Так что легко сказать, что последний парень со скамейки запасных в сегодняшней НБА был бы доминирующей мегазвездой в 1960-х, что Пеле был бы безоружен перед Тибо Куртуа, что Алекс Овечкин, обогнавший Горди Хоу по количеству голов в истории НХЛ и приблизившийся к некогда непревзойдённому рекорду Уэйна Гретцки (894), — лучший снайпер всех времён.

Но так ли это?

Сравнивать спортсменов разных эпох всегда глупо, но весело. Находишься ли ты в баре, споришь ли с приятелями или разговариваешь с реальными игроками, которые жили и играли в те эпохи, — как только ты попытаешься определить, действительно ли современная НХЛ является самой сложной эпохой для забивания голов, ты не получишь единого ответа. Приводим адаптированный перевод статьи журналиста The Athletic Марка Лазеруса, который попытался смоделировать спор на эту тему и учесть разные точки зрения на вопрос.

«Слушай, очевидно, сейчас сложнее забивать. Посмотри на габариты и атлетизм этих вратарей!»

Современные вратари граничат со статусом причуды природы. Они ростом под два метра, гиператлетичны, гибки, как гимнасты, и преодолевают расстояние от штанги до штанги за долю секунды. У них в распоряжении есть и видео, и плоды науки, и новые вратарские техники, и всякие практические теории. Когда смотришь на кого-то вроде Андрея Василевского и сравниваешь его с вратарями прошлых лет, диву даёшься, что не каждый матч заканчивается серией буллитов после нулевой ничьей.

Ради всего святого и Горди Хоу, эти парни в 1980-х были тощими и крошечными и играли в этом неуклюжем стэнд-ап-стиле, размахивая своими клюшками. А в 1950-х и 1960-х эти ребята даже масок не носили! Дело закрыто.

«Посмотрите на стиль баттерфляй, — сказал Дени Савар, забивший 473 гола с 1980 по 1997 год — самый результативный период в истории НХЛ. — У нас такого не было. Что касается меня, я бежал по правому флангу и пускал шайбу по льду, в сторону клюшки вратаря. И это срабатывало! Сегодня забудьте об этом. Для них это рутинный сейв. Вы должны быть в состоянии поднять шайбу и пустить её на сумасшедшей скорости. Очевидно, Ови может это сделать».

И вратари не просто больше и лучше. У них также есть экипировка, которая помогает, а не мешает.

«Если вы вернётесь в период примерно с 1979 по 1984 год и сравните с сегодняшними вратарями, наша нехватка подвижности станет очевидной, — сказал бывший вратарь “Чикаго” Даррен Пэнг, который при росте 165 см на 15 см ниже, чем самый низкий из 79 вратарей, сыгравших в НХЛ в этом сезоне. — Но, с другой стороны, это связано и с эволюцией экипировки. Лезвия наших коньков были ниже, а наши щитки выходили за пределы коньков. Поэтому каждый раз, когда ты двигался в любом направлении, внутренняя часть твоих щитков застревала, и ты не мог двигаться так быстро в сторону соперников. Теперь их щитки выше, как и лезвия коньков. И их щитки легче. Они не такие широкие, как наши. И наши ловушки и перчатки были больше, чем сегодняшние. Но вратари сейчас способны на гораздо большее. И частично это потому, что они сильнее».

И это мы даже не начинаем с тех парней из эпохи Хоу.

«Боже, когда я выходил на лёд, у нас не было масок, — сказал Эдди Джонстон, давний вратарь “Бостона”, который за свою карьеру пропустил 27 голов от Хоу и был последним вратарём, который сыграл каждую минуту каждой встречи в чемпионате — ещё в сезоне-1963/1964. — У нас ещё и не было этой экипировки на плечах и всего такого. Мы были все в синяках с тренировочного лагеря, потому что у нас были эти короткие щитки — сделанные из ткани, чёрт возьми! Кроме того, наша экипировка весила 9−13,5 кг. Сейчас ты можешь поднять её одним пальцем. Защита сейчас отличная. Дай бог здоровья вратарям и разработчикам, это здорово. У нас ничего подобного не было. Никаких масок. Вот почему мы все носили номер 1 — потому что это был наш IQ».

«Ну да, ну да. Не куплюсь. Очевидно, что во времена Хоу забивать было сложнее. В составах не было “мёртвого груза”!»

Сейчас в НХЛ 32 команды. Это более 700 игроков, в том числе не менее 64 вратарей, которые в любой день могут назвать себя игроками НХЛ. Во времена Хоу, в эпоху оригинальной шестёрки, их было меньше.

«Каждый игрок, против которого я играл, внесён в Зал славы!» — засмеялся Фрэнк Маховлич — современник Хоу, забивший 533 гола в НХЛ и 89 голов в неудавшемся сопернике НХЛ, WHA, с 1956 по 1978 год.

Действительно, почти в каждом матче Хоу противостояли Жак Плант из «Монреаля», Гленн Холл из «Чикаго», Гамп Уорсли из «Нью-Йорка», Гарри Ламли из «Торонто» или Джонни Бауэр. А у Хоу в «Детройте» был Терри Савчук.

Не говоря уже о том, что лучших игроков на льду было гораздо больше. Более медленная и методичная игра позволяла проводить гораздо более длительные смены, что означало гораздо больше времени на льду для лучших игроков мира. Почти каждую смену ты сталкивался с действительно великими игроками.

«Ох, да брось. Три величайших вратаря всех времён играли во времена Гретцки. Понятно, что забить тогда было сложнее»

Пэнг начал работать на матчах для ESPN в 1993 году. С тех пор и до локаута 2004 года он путешествовал по континенту, чтобы работать на матчах НХЛ.

«Каждый вечер казалось, что в воротах есть вратарь № 1 мирового класса, — сказал он. — Та эпоха середины 80-х до момента, когда Патрик Руа, Марти Бродо и Доминик Гашек повесили коньки на гвоздь, была элитной эпохой вратарей. Есть ли у нас сейчас ребята такого уровня — среди 64 голкиперов? И речь не только о тех трёх парнях. У тебя были свои Майки Верноны, свои Томы Баррассо, свои Гранты Фюры, свои Роны Хекстоллы. Евгении Набоковы. Феликсы Потвины. И так далее по списку. Сегодняшние ребята просто потрясающие, и они регулярно отражают щелчки, шайбы от которых летят на скорости до 100 миль в час. Но я не уверен, есть ли у них такое же чувство хоккея, как у нас».

И это даже не говоря об уморительно габаритной экипировке, которую носили вратари в 1990-х годах. Артур Ирбе выглядел так, словно каждый вечер привязывал к ногам два двойных надувных матраса.

«Всё, что я знаю, — это то, что сегодня я, видя несколько сейвов, думаю: “Боже мой, эти ребята просто невероятные”, — сказал Пэнг. — Затем, видя, как некоторые голы забивают в ближний угол, над плечом вратаря, я говорю: “О, боже, эти вратари, что они творят?” А после, видя, как вратарь позволяет сопернику проезжаться по “пятачку” от штанги до штанги и забивать, говорю: “Где их клюшка?” Чувства хоккея просто нет».

«Что бы там ни было. Горди Хоу никогда не приходилось пытаться забивать против защиты Барри Тротца. Очевидно, что сейчас забивать сложнее, чем когда-либо»

Савар рассмеялся, когда его спросили, смог бы он провернуть свои запатентованные спинорамы и перекладывания шайбы на неудобную в современную эпоху. Может быть, время от времени. Но уж точно не так часто.

«Структура игры намного лучше, чем когда мы играли, — сказал Савар. — У нас была структура, но не такая точная и плотная, как сегодня. У нас ещё и не было столько повторов. Из-за этого у нас было намного больше отличных голевых моментов, когда мы играли».

Чем дальше уходить назад во времени, тем слабее становится игра.

«Сейчас тренеры вносят гораздо больше корректировок, — сказал Джонстон, который тренировал “Питтсбург” в 1990-х годах, прежде чем перейти на работу в офис. — Они изменили способ построения. Они знают, как увести центра и удержать шайбу на внешней стороне клюшки. У нас такого особо не было».

«Оу, да камон. Во времена Хоу игра была намного грубее. Понятно, что тогда было сложнее набрать очки, когда тебе могли оторвать голову ударом клюшки в каждой смене»

Телосложение Овечкина — и его игра — напоминают товарный поезд, но многие из его голов забиты щелчками на свободном пространстве, особенно из его «офиса» в левом круге.

У Хоу, конечно, было много навыков, но он забивал, как правило, после того как приходилось немного больше поработать локтями. Известному своей силой, со стволами деревьев вместо бёдер и бодибилдерскими руками, Хоу пришлось буквально бороться за некоторые из своих голов. НХЛ была похожа на беззаконный Дикий Запад, где соперники позволяли себе всевозможные вольности, пока вы боролись за шайбу.

«На мой взгляд, уже много лет никто не выбегал со скамеек, чтобы подраться, — сказал Джонстон почти задумчиво. — В то время, если вы отправлялись в Бостон или на некоторые арены, вам лучше было проявить жёсткость. Вы никогда не будете удивлены, если все хоккеисты выбегут на лёд со скамейки».

«Чёрт возьми, какие-то приёмы мы привыкли видеть, — сказал Маховлич. — Билл Гэдсби применил силовой приём против Тима Хортона один раз в 1955 году, сломал ему челюсть и устроил спиральный перелом бедра. Один силовой. Мы слышали треск по всему катку. У нас было несколько отличных силовых приёмов в тело. Однако Овечкин — большой сильный парень. Вероятно, он смог бы справиться с этим. Он мог бы».

«Шутишь? Ты когда-нибудь смотрел матч из 1980-х или 1990-х? У вас были защитники, которые катались на водных лыжах позади игрока с шайбой, цепляли клюшкой его бедро и отправлялись в погоню. Очевидно, что в эру “зацепов” Гретцки было труднее забивать, до того, как были приняты жёсткие меры против зацепов, рубящих ударов, ударов клюшкой и других способов противозаконных остановить соперника».

Считайте Савара тем, кто думает, что сейчас забить сложнее, чем когда-либо. Тем не менее у него текут слюнки при мысли о том, чтобы в 1980-х годах была современная книга правил. Смог бы Гретцки образца сезона-1981/1982 по-прежнему лидировать в лиге по количеству голов, если бы он каким-то волшебным образом попал в НХЛ сезона-2022/2023? Савар не уверен. Но смог бы он сыграть в НХЛ сезона-2022/2023 против игроков, вратарей и тренеров 1980-х годов О да.

«Я могу сказать вам, что с правилами, которые есть сейчас, в нашу эпоху было бы намного больше голов, — сказал Савар. — Гретцки мог бы забить 1200 голов против игроков нашей эпохи по нынешним правилам. Я бы забил ещё 100 голов. Без вопросов. Теперь правила рассчитаны на тех, кто играет со знанием дела. Это по-прежнему тяжёлая игра, но ребята цепляли нас весь путь до нейтральной зоны. Мы не могли никуда сбежать от этого. Случалось со мной каждый раз против “Сент-Луиса” или “Миннесоты”. Однажды один парень зацепил свою клюшку за моё бедро, и я таскал его по льду. Я спрашиваю его: “Ты действительно рад этому? Тебе весело, не так ли?” И что мне делать? Я ничего не могу сделать.

Перемещение центральной красной линии после локаута-2004/2005 ещё больше расширило возможности голеадоров. НХЛ начала ориентироваться в создании свода правил на снайперов. В НФЛ, где произошло подобное, это перевернуло книгу рекордов с ног на голову. Такого в НХЛ ещё не было.

Когда Маховлич видит матчи в наши дни, он едва узнаёт вид спорта.

«Это просто не то же самое, — сказал он. — Игра изменилась. Правила изменились. Игра намного быстрее. Кажется, что все быстрые. И кажется, что все забивают».

Что ж, с точки зрения статистики, какая эпоха является самой сложной для того, чтобы стать результативным снайпером?

Один из способов узнать на это — посмотреть, сколько игроков в среднем забивают 0,5 гола или больше за матч в течение одного сезона. В 1950-х таких хоккеистов было 23, но играло всего шесть команд, то есть у каждой команды было в среднем 3,83 таких игрока — или 0,383 в год. В 2020-х таких игроков уже было 55 (включая 22 в сезоне-2022/2023), что, учитывая расширение лиги с 31 до 32 команд в сезоне-2021/2022, составляет в среднем 0,579 на команду в год.

Согласно таким вычислениям, эра Овечкина была самой сложной для снайперов, но эра Хоу близка к этим результатам.

Десятилетие Количество игроков с 0,5+ голов за матч Средний показатель для команды 1950-е 23 0,383 1960-е 31 0,4 1970-е 131 0,779 1980-е 271 1,29 1990-е 149 0,534 2000-е 89 0,329 2010-е 63 0,208 2020-5 55 0,529

Результативные снайперы практически исчезли в середине 1990-х, но в последние сезоны они довольно активно возвращаются. Поскольку сравнение поколений невозможно, мы можем лучше всего сравнить Гретцки, Овечкина и Хоу с их современниками. Взять любого из них, и цифры подтвердят, что он лучший снайпер всех времён.

В сезоне-1952/1953 Хоу забил 49 голов. Ни у кого не было больше 32, и только у двух было больше 30 (команд, конечно, было всего шесть). В сезоне-1982/1983 Гретцки забил 71 гол. У двух других было не менее 60 голов, ещё у четырех — не менее 50, ещё у 16 — не менее 40, плюс у 28 — не менее 30. В прошлом сезоне Остон Мэттьюс забил 60 голов, ещё трое — не менее 50, ещё 13 — не менее 40, а у 34 было не менее 30.

Овечкин девять раз завершал сезон лидером лиги по количеству голов, но только три из них — с преимуществом в 10 и более шайб. У Хоу таких сезонов пять, включая три чемпионата с отрывом с разницей в 10 и более голов. Гретцки выигрывал снайперскую гонку пять раз за шесть сезонов в 1980-х, но только дважды с преимуществом не менее 10 шайб. Само собой, в один из них отрыв был на 31 гол, а в другой — на 28. Это не так просто, не так ли?

Ты говоришь, что спортсмены сейчас просто лучше. Кто-то ещё отмечает, что количество талантов в НХЛ резко сократилось из-за расширения лиги. Третий человек отмечает, что сейчас игра стала глобальной и таланты стекаются из стран по всему миру.

Ты говоришь, что сейчас обмундирование стало лучше, а гибкие сложные клюшки бросают шайбу с невиданной прежде скоростью. Кто-то отмечает, что экипировка вратарей тоже стала лучше. Третий отмечает, что у Бобби Халла, возможно, был самый сильный бросок в истории, когда он использовал старую деревянную клюшку.

Когда Хоу и Маховлич играли, они летали коммерческими рейсами на каждую встречу. И ни до, ни во время, ни после матчей на арене не было ни еды, ни напитков. Когда Гретцки и Савар играли, им приходилось преодолевать бесконечный шквал ударов, зацепов и борцовских приёмов. Сейчас, когда играет Овечкин, он должен находить мельчайшие пространства, чтобы пробить этих массивных, мастеровитых и смехотворно спортивных вратарей.

Изменились правила, изменились системы игры, изменилось вратарское мастерство, изменилось снаряжение, изменился мир. В общем, игра слишком сильно изменилась с течением времени, чтобы что-то утверждать с уверенностью. Ну, почти что угодно.

«Вот мы с вами проговариваем это в очередной раз, — сказал Савар. — Это очень сложно определить. Но я вам скажу — если вы забьёте 800 голов или 900 голов, мне всё равно, какой сейчас год или какой период жизни. Это будет просто потрясающе».